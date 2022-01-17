فوائد التين والزيتون على الريق لن تتخيل معجزة ذكرت في القران لن تتركها بعد اليوم

الله سبحانه وتعالى بدأ أحد سور القرآن بقوله والتين والزيتون وبالفعل عند بحث العلماء وجدوا أن هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان عندما يتناول الزيتون ‏والتين معا خصوصا في الصباح قبل تناول وجبة الفطور، ‏وهذه الثمار من الثمار التي أقسم الله بها عز وجل في القرآن وتتميز بعدد من الفوائد يمكن الإنسان الحصول عليها منها وذلك لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة ‏وهناك بعض الفوائد التي لا يمكن الإنسان الحصول عليها إلا عند تناول الزيتون والتين معا بشكل خاص وهناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول الزيتون بمفرده وفوائد أخرى يمكن الحصول عليها من خلال تناول التين ولكن عند استخدام تين وزيتون معًا فأن هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن فوائد تناول الزيتون والتين معا.

‏فوائد تناول التين على الريق في الصباح

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هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند تناول ثمرة التين في الصباح الريق وهذه الفوائد هي:

تساعد ثمرة التين على تنظيم مستوى الضغط في جسم الإنسان وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم وهذه المادة تعمل على خفض مستوى ضغط الدم كما أنها تحتوي أيضا على الصوديوم وهو يحافظ على نسبة الصوديوم المهمة في الوقاية من العديد من الأمراض.

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‏ من الفوائد التي يمكن الحصول عليها أيضا أن كان يساعد على تخفيض الوزن لانه لا يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية كما انه غني بالألياف التي تجعل الإنسان يشعر بالشبه بشكل سريع و تعمل على إيقاف الشهية.

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‏ التين يساعد على تحسين عملية الهضم عند الإنسان وذلك لانه يحتوي على الألياف وهذه الألياف تساعد على الوقاية من حدوث اضطرابات في الهضم كما أنها تقلل من الإصابة بالإمساك الإسهال.

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فوائد تناول الزيتون على الريق

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هناك احد المواد المشتركة بين تين وزيتون وهي مهمة جدا وتسبب العديد من الفوائد وهذه الفوائد هي:

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