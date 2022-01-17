بالدجاج اعملي أحلى فتة دجاج بالأرز بطعم رائع ومذاق مميز في المنزل

تعد فتة الدجاج بالأرز من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثيرين ويقبل علي تناولها جميع البلاد، وهي من الأكلات الشهية المعروف تناولها في فصل الشتاء، وهنا سوف نقدمها بمذاق مميز وطعم ولا أروع، ايضاً تتكون الفتة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والأرز والخبز المحمص الشهي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فتة الدجاج بالأرز في المنزل.

مقادير عمل فتة الدجاج بالأرز

تحتوي فتة الدجاج بالأرز على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من صدور الدجاج المخلي.

٥ فصوص من الثوم المهروس.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

٢ كوب من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٦ فصوص من الثوم.

٢ كوب من المرق الساخن.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

٢ كوب من الأرز.

فلفل أسود حسب الرغبة.

٢ كوب من الماء.

فلفل حار.

٢ رغيف خبز محمص.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فتة الدجاج بالأرز هيا بنا نتعرف عليها وهى كما يلي:-