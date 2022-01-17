نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدجاج اعملي أحلى فتة دجاج بالأرز بطعم رائع ومذاق مميز في المنزل في المقال التالي
تعد فتة الدجاج بالأرز من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثيرين ويقبل علي تناولها جميع البلاد، وهي من الأكلات الشهية المعروف تناولها في فصل الشتاء، وهنا سوف نقدمها بمذاق مميز وطعم ولا أروع، ايضاً تتكون الفتة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والأرز والخبز المحمص الشهي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فتة الدجاج بالأرز في المنزل.
مقادير عمل فتة الدجاج بالأرز
تحتوي فتة الدجاج بالأرز على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من صدور الدجاج المخلي.
- ٥ فصوص من الثوم المهروس.
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.
- ٢ كوب من لبن الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ٦ فصوص من الثوم.
- ٢ كوب من المرق الساخن.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ٢ كوب من الأرز.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ٢ كوب من الماء.
- فلفل حار.
- ٢ رغيف خبز محمص.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فتة الدجاج بالأرز هيا بنا نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- نحضر مقلاة ونقوم بتسخينها على النار مع إضافة الزيت ثم نقوم بإضافة البصل والثوم مع التقليب حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدجاج مع التقليب حتى يجف من الماء، ثم نقوم بإضافة الفلفل مع الكركم والملح والكزبرة.
- ثم نقوم بإحضار إناء عميق مع القليل من الزيت ونضعه على النار مع إضافة الأرز ونقلبه جيداً حتى يسخن ويتفكك ثم نضيف الملح والفلفل ونغطيه.
- بعد ذلك نتركه حتى يغلي ويتشرب الماء ثم نقوم بتهدأ النار ونتركه حتى ينضج.
- ثم نحضر الكرة ونقوم بوضع الثوم مع الفلفل الحار وزيت الزيتون والملح وعصير الليمون ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط ناعم.
- بعد ذلك نحضر طبق التقديم ونقوم بتكسير الخبز المحمص ثم نضيف عليه الصلصة ثم المرق الساخن.
- ثم نقوم بتوزيع الأرز على الخبز مع إضافة الدجاج فوقه مع توزيع القليل من الصلصة ويصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق فتة دجاج بالأرز لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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