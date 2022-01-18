بكوب دقيق اعملي 30 قطعة من الاكلير الهش واللذيذة

الاكيلر هو نوع من أنواع الحلويات اللذيذة وجبة شهية و محبوبة عند الناس فهي مختلفة النكهات يتم حشوها بالكاسترد أو بالكريمة أو يتم تغطيسها في الشكولاتة حسب رغبة كل شخص تقدم باردة، وسوف نقدم إليكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل الاكلير.

محمد يوسف

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