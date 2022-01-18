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عمر شويل - جدة بكوب دقيق اعملي 30 قطعة من الاكلير الهش واللذيذة - ثقفني
الاكيلر هو نوع من أنواع الحلويات اللذيذة وجبة شهية و محبوبة عند الناس فهي مختلفة النكهات يتم حشوها بالكاسترد أو بالكريمة أو يتم تغطيسها في الشكولاتة حسب رغبة كل شخص تقدم باردة، وسوف نقدم إليكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل الاكلير.
طريقة عمل الاكلير
المقادير:
- نصف كأس حليب.
- نصف كأس ماء دافئ.
- ٥ بيضات.
- كأس من الدقيق.
- رشة ملح.
- كيس واحد من الفانيليا.
- نصف كأس من الزبدة.
- معلقة صغيرة من السكر.
- ربع ملعقة من الزعفران.
مقادير صلصة الشكولاتة:
- ٢ ملعقة صغيرة من الزبدة.
- ٢ملعقة صغيرة من العسل.
- ربع كأس من الكريمة.
- ١٢٥ غرام من الشكولاتة.
مقادير الكاسترد بالشوكولاتة
- أربع صفار البيض فقط.
- ٢ كأس من الحليب.
- أربع معالق كبيرة من النشا.
- ربع كأس من السكر.
- ١٠٠ غرام من الزبدة.
- ٢٠٠ غرام من الشكولاتة.
- كيس واحد من الفانيليا.
مقادير تزين الإكلير
- فراولة تقطع إلى شرائح.
- سكر البودرة ناعم.
طريقة تحضير الاكلير
- أولا يسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية.
- ثم نحضر الصينية وتدهن بالقليل من الزيت أو نضع ورقة الزبدة في الصينية الفرن ونتركها على جانب.
- وبعد ذلك نبدأ بتحضير عجينة الإكلير، نضع في إناء على نار هادئة الزبدة والحليب والزعفران حتى يغلى وتدوب الزبدة، ثم نضيف الدقيق والملح والسكر للخليط،
- ونقلب المكونات مع بعض مدة ما بين ٤ إلى ٥ دقائق مع التحريك المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نضع العجينة في وعاء ونقوم بتحركها حتى يبرد عجين الإكلير.
- ثم نضع صفار البيض والفانيليا في طبق ونقوم بخفقهما جيدا باستخدام شوكة حتى يتجانس الخليط.
- وبعد ذلك نستعمل المضرب الكهربائي ونضيف خليط البيض مع عجينة الإكلير ونخفق جيدا حتى تتجاتس العجينة مع البيض، وأخيرا نضع العجينة في كيس حلوانى،
- ثم نقوم بتشكيل صوابع الإكلير في الصينية، ويجيب ترك مسافة بين إصبع الكلير والتاني مع تشكيل صوابع متوسطة الحجم.
- ندخل الصينية في الفرن ونتركه مدة ١٥ دقيقة، ثم نهدئ نار الفرن حتى ينضح الإكلير ونحصل على لون ذهبي جميل، ثم نخرج الإكلير من الفرن ونتركه يبرد.
طريقة تحضير حشوة الكاسترد
- في وعاء عميق نضع صفار البيض والنشا ونخفقهم جيدا.
- نسخن الحليب على نار متوسطة ثم نسكبه على خليط البيض والنشا ونقوم بتحريك حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نضع الخليط مرة ثانية على النار ويقلب الخليط حتى يبدأ في الغليان.
- ثم نضيف عليه ١٢٥ غرام من الشكولاتة ويقلب جيدا حتى نحصل كاسترد الشكولاتة الناعمة.
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