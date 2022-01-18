أفضل أنواع اللحوم والأسماك والدجاج الصحية والمفيدة والتي يمكنك تناولها بدون خوف

اللحوم لها أنواع عديدة وقد ترغب كل ربة منزل في معرفة أنواع اللحوم المستخدمة في الطبخ أو الشوي أو السلق فقط، حيث يوجد العديد من أنواع اللحوم، فمنها اللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء أي الأسماك والدجاج، وي هذا المقال نتعرف على جميع أنواع اللحوم وطريقة طهيها.

اللحوم الحمراء(اللحم)

اولا: لحم الرقبة: حيث يعتبر لحم الرقبة من اللحوم الغير لينة فلا تعد للشوي ولكنه جيد جدا السلق وعمل المساء منها، وتعبتر من اللحوم عالية الدهون فيمكن أن تستخدم فى عمل الكفتة المشوية

ثانياً: لحم الكتف: حيث أنها قليلة الدهون ومن افضل القطعيات لعمل كباب الحلة أو يمكن أن تقطع مكعبات مع الخضراوات ويعد بها وجبة طاجن الخضار باللحمة ويمكن تحضيرها كلحم مفروم المكرونة أو المسقعة أو كفتة قليلة الدهون.

ثالثا: لحم الأضلاع: فهي يمكن شويها فهي قطعية الريش وهى افضل قطعة الشوي.

رابعاً: لحم الساق(الموزة): فهى تصلح السلق أو مع الخضار حيث يوجد بها عروق وغضاريف تحتاج وقتا طويلاً للتسوية ويمكن ان تستخدم فى عمل البرجر.

خامساً: الكوارع: وهى ساق الأغنام وهي من افضل قطعيات اللحوم حيث يوجد بها نسبة جيلاتين تفيد العظام والغضاريف.

سادسا: لحم الفخذة: يمكن تتبيل الفخذة ووضعها في الفرن حتى الشواء ويمكن أن نستخرج منها البفتيك والشاورما.

سابعاً: لحم الصدر(الانتركوت): يستخدم منها لعمل الستيك والبفتيك وتصلح أيضا التحمير.

ثامناً: عرق الفلتو: يستخدم منها لعمل البيكاتا واللحمة الباردة وعرق اللحم أو يمكن تحميلها لأنها سريعة الطهي.

تاسعاً: لحم البطن: فهى تستخدم في معظم الأطباق والوجبات لأنها سريعة النضج.

اللحوم البيضاء (الدجاج والأسماك)

اولا: الدجاج:-

يعد الدجاج من أنواع الطيور التي يمكن تربيتها في المنزل.

ويوجد أنواع عديدة منها :

الدجاج الرومي وهو من أغلى أنواع الدجاج فهو ممتلئ الجسم ولذيذ الطعم.

الدجاج البلدي فهو يعطى مذاق طيب للطعام.

الدجاج البياض وهو أكثر الأنواع التي تعطي كمية كبيرة من البيض في فترة قصيرة.

ثانياً: الأسماك:-

تعد الأسماك من أهم الأكلات المفيدة للجسم والمخ لأنها مليئة بالفسفور والاوميجا 3 والفيتامينات الفيديو للبشرة والشعر.

اليكم بعض أنواع السمك وبعض فوائدها:-

الأسماك النيلية وهي البلطى والبورى والبياض والجمبري والقرموط.

الأسماك البحرية وهى التونة والمكرونة والمياس وموسى والسردين والكاليماري والسبيط والرنجة.

أفضل أنواع الأسماك من حيث الفائدة