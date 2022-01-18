نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كبسة الدجاج على الطريقة السعودي بكل تكاتها وتفاصيلها والنتيجة مذهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كبسة الدجاج على الطريقة السعودي بكل تكاتها وتفاصيلها والنتيجة مذهلة - ثقفني
هي من الاكلات العربية التي توجد في دول الخليج وخاصة السعودية يكون لها نكهة مميزة وشهية ويفصل عملها في العزائم والحفلات ويفضل طعمها كثير من العرب لذلك سوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل الكبسة بالدجاج
الكبسة واحدة من الأكلات الشهية واللذيذة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الدول العربية وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:-
- نحتاج إلى كمية من الملح وفلفل.
- كمون.
- وورق لورا.
- كما أنه تحتاج إلى طماطم مهروسة.
- ٢ بصلة مفرومة.
- نصف كوب زبيب.
- دجاج مقطع ومقسم.
- ملعقة من الزيت.
- ٣ كوب بسمتي مغسول.
- ملعقة سمنة.
- بهارات الكبسة.
- لمونه سوده مجففه.
- ملعقة معجون سنان.
- نصف ملعقة كزبرة ناشفه.
- رشة قرنفل.
- ٤ حبوب من الحبهان.
- ٢عود قرفة.
طريقة تحضير الكبسة
يتم تحضير الكبسة وفقا للمكونات السابقة وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية:-
- نضع الطاسة على النار ونضع بها السمن والبصل ونظل نقلب حتى تمام ذوبان البصل ثم نقوم بوضع الدجاج عليه.
- عندما يصبح لون الدجاج ذهبي نضع معجون الطماطم ومهروس الطماطم ونضع البهارات ونظل نقلب.
- نقوم بإضافة الماء مع الملح ونتركها حتى تنضج.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢0٠ درجة.
- نحضر صنية وندهنها بالزيت والكركم ونخرج قطع فراخ وندهنها بالكركم والزيت ونوضع الدجاج في الفرن للتحمير.
- نجهز ارز البسمتي نقوم بنقعه لمدة ربع ساعة نضع الماء على النار مع قليل من الزيت نضع الأرز عليه ونهدى النار.
- نترك الأرز حتى ينضج ونضع معه الليمون والزبيب وأعواد القرفة وحبهان ومرق .
- وبعد تمام نضج الأرز.
- نحضر صنية نضع بها الأرز ونخرج الدجاج من الفرن ونضعه على الأرز وتقدم وبالهناء والشفاء.
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