طريقة عمل كبسة الدجاج على الطريقة السعودي بكل تكاتها وتفاصيلها والنتيجة مذهلة

هي من الاكلات العربية التي توجد في دول الخليج وخاصة السعودية يكون لها نكهة مميزة وشهية ويفصل عملها في العزائم والحفلات ويفضل طعمها كثير من العرب لذلك سوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الكبسة بالدجاج

الكبسة واحدة من الأكلات الشهية واللذيذة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الدول العربية وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:-

نحتاج إلى كمية من الملح وفلفل.

كمون.

وورق لورا.

كما أنه تحتاج إلى طماطم مهروسة.

٢ بصلة مفرومة.

نصف كوب زبيب.

دجاج مقطع ومقسم.

ملعقة من الزيت.

٣ كوب بسمتي مغسول.

ملعقة سمنة.

بهارات الكبسة.

لمونه سوده مجففه.

ملعقة معجون سنان.

نصف ملعقة كزبرة ناشفه.

رشة قرنفل.

٤ حبوب من الحبهان.

٢عود قرفة.

طريقة تحضير الكبسة

يتم تحضير الكبسة وفقا للمكونات السابقة وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية:-