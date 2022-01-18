نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي بيتي فور العيد بالسمنة البلدي على أصولها بمقادير مظبوطة ودايبة ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملي بيتي فور العيد بالسمنة البلدي على أصولها بمقادير مظبوطة ودايبة ألذ من محلات الحلويات - ثقفني
البيتي فور يعد من أكلات العيد الشهيرة والمعروفة في جميع الدول العربية فأحيانا نجد عدد كبير من السيدات يقومون بشراء البيتي فور من المخابز أو محلات الحلويات وذلك لانهم يجدون صعوبة في عمله نظرا لأنه شئ أساسي في وجوده في العيد، ولكن من الممكن أن يتم تحضيره في المنزل بطريقة سهلة جدا وسريعة وبدون تعب والمقادير التي يحتوي عليها معروفة وبسيطة ومتواجدة في أي بيت.
مكونات البيتي فور
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب كبير من السكر البودر.
- كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة البلدي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- بيضتان.
- َملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق كبيره الحجم من الكاكاو الخام.
- كمية مناسبة من المربي أو الشوكولاته.
طريقة عمل البيتي فور
- نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به بيضتان ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تحضير مضرب البيض الكهربائي ونقوم بتشغيله على أعلى سرعة حتى يتم خفق البيض بطريقة جيدة.
- ونستمر في التشغيل ويتم إضافة كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة البلدي ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخرى ولابد من وضع الزبدة بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن لكي يتم الحصول على قوام كريمي ناعم.
- ثم قومي بوضع نصف كوب كبير من السكر البودر بطريقة تدريجية ويتم تشغيل المضرب على السرعة المتوسطة حتي يتم تجانس السكر مع باقي المكونات.
- وبعد ذلك نحضر إناء مناسب ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر ويتم تقليبهم مع بعض، ثم نضع خليط الدقيق علي هذا القوام ونقوم بعجنهم مع بعض بإستخدام الإيد ونقوم بتقسيم العجينة الى نصفين ونضع النصف الآخر في وعاء.
- ونضيف اليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام ويتم عجنهم بطريقة جيدة وقومي بوضع غطاء علي العجينة الصفراء والآخري التي تكون بالكاكاو ونتركهم حتي ترتاح قليلا.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتجهيز صينية ونضع عليها ورق زبدة ويتم تشكيل البيتي فور بالشكل المرغوب فيه ونضعه على الصينية ونضعها في الفرن ونتركها حوالي ربع ساعة وبتم إخراجها.
- ونترك البيتي فور حتى يبرد تماما وبعد ذلك يتم حشوه بالمربى أو بالشوكولاته ويتم تزيينه برشه جوز الهند.
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