أعملي بيتي فور العيد بالسمنة البلدي على أصولها بمقادير مظبوطة ودايبة ألذ من محلات الحلويات

البيتي فور يعد من أكلات العيد الشهيرة والمعروفة في جميع الدول العربية فأحيانا نجد عدد كبير من السيدات يقومون بشراء البيتي فور من المخابز أو محلات الحلويات وذلك لانهم يجدون صعوبة في عمله نظرا لأنه شئ أساسي في وجوده في العيد، ولكن من الممكن أن يتم تحضيره في المنزل بطريقة سهلة جدا وسريعة وبدون تعب والمقادير التي يحتوي عليها معروفة وبسيطة ومتواجدة في أي بيت.

مكونات البيتي فور

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضتان.

َملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيره الحجم من الكاكاو الخام.

كمية مناسبة من المربي أو الشوكولاته.

طريقة عمل البيتي فور