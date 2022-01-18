مشروب حرق الدهون الفتاك الشاي الأخضر على الريق لإنقاص الوزن 15 كيلو في أسبوعين مشروب فعال لسد الشهية

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عمر شويل - جدة تعتبر اليابان من أهم البلاد التي تشتهر بإنتاج الشاي الأخضر، حيث يعتبر الشاي الأخضر من أفضل وأهم أنواع المشروبات الساخنة المفيدة لجسم الإنسان، وهو يساعد أيضا في التخلص من الوزن الزائد، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، والشاي الأخضر موجود منذ القدم وكان يدخل في الكثير من الوصفات والخلطات الطبيعية، لكي نتخلص من الوزن الزائد، لأنه عبارة عن شاي قليل الأكسدة ولا يتخمر مثل الشاي الأحمر، وأثبتت التجارب والدراسات الحديثة أن الشاي الأخضر له علاقة وثيقة وفعالة في حرق دهون الجسم المتراكمة، وينصح بتناوله قبل وجبة العشاء، لأنه يعطي الإنسان الشعور بالشبع و يملأ المعدة، ويستحسن شرب الشاي الأخضر باردا.

فوائد الشاي الأخضر ليس فقط للتخسيس أستخدميه في هذه الحالات هيغير حياتك للأبد

الشاي الأخضر على الريق

نعلم جيدا أن الشاي الأخضر يمتلك فوائد عديدة جدا لصحة الإنسان، لاحتوائه على الكثير من المغنيسيوم والزنك والكروم، فهو يخلصنا أيضا من التعب والإرهاق، كما يمد الجسم بالحيوية والطاقة، ويساعد أيضا على الوقاية من العديد من الأمراض، لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، ويعمل أيضا على تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، كما يقلل ويخفض نسبة الكولسترول في الدم، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية لجسم الإنسان، ويساعد أيضا على ضبط مستويات السكر في الجسم، وينصح بتناوله قبل النوم مباشرة، لأنه يعمل على الاسترخاء العصبي والعقلي.

الشاي الأخضر للتخسيس

نعلم جيدا أن الشاي الأخضر له فوائد عديدة ومنها أنه يخلص الجسم من الوزن الزائد نهائيا، وبالتالى يحمي الإنسان من المشاكل التي تصيبه من السمنة المفرطة، لاحتوائه على عنصر البوليفينول الذي يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، كما يعمل أيضا على حرق السعرات الحرارية، ويساعد على تسهيل عملية الهضم، كما يساعد أيضا على تحفيز نشاط المعدة، ويقلل ويخفف من خطر الإصابة بأمراض الشرايين والقلب، ويساعد إنتاج الجهاز الهضمي، كما ينظم معدل ضغط الدم.

الشاي الأخضر للتخلص من الوزن الزائد

يتكون من: ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، وكوب من الماء، نصف ملعقة صغيرة من النعناع، طريقة التحضير والاستعمال: يجب علينا الالتزام بهذه الخطوات، نقوم بغلي الماء، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الشاي الأخضر والنعناع إلى الماء المغلي، ونقوم بعد ذلك بتغطيته لمدة ثلاثة دقائق على الأقل، نقوم بعد ذلك بتصفيته ويتم تناول كوبين منه، كوبا في الصباح الباكر على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار، وكوبا قبل النوم مباشرة، لكي يخلصنا من الوزن الزائد نهائيا، حتى نحصل على أفضل نتائج.