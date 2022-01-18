نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتعاني من رائحة الفم الكريهة اليكي الحل بمكون واحد من البيت روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بعض الأوقات تخرج من الفم رائحة غير محببة وتسبب الإحراج خاصة أثناء التحدث مع الآخرين ومن الممكن أن تكون هذه الرائحة نتيجة لوجود مشكلة في المعدة أو الأسنان، ولكن إذا كانت بسبب عدم الاهتمام بنظافة الفم يمكنك تطبيق الطرق والوصفات التي سوف نقدمها لكم اليوم للتخلص منها نهائيا.

طرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة

بيكربونات الصوديوم:

تساعد بيكربونات الصوديوم في التخلص من الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم سواء للكبار أو الأطفال وضع عن طريق عمل معجون منها من خلال خلطها مع الماء.

ثم نغسل الأسنان بهذا المزيج جيدا وأيضا اللسان فهي تحافظ على توزان الحمضيات التي توجد في الفم ويطهره من الجراثيم والبكتيريا.

2. خل التفاح:

نقوم بعمل غسول للفم من خلال وضع 2 ملعقة كبيرة من الخل سواء خل التفاح أو الأبيض على كوب من الماء الفاتر ونمضض الفم جيدا عدة مرات على مدار اليوم.

هذه الغرغرة تقوم بتطهير الفم من البكتيريا وتمنع تراكم الفطريات التي تظهر على اللسان بسبب وجود مشاكل في المعدة.

3. تناول الماء بكميات كبيرة:

شرب الماء على مدار اليوم حوالي كوب كل ساعة يخلص الفم من البكتيريا لأنه يحافظ على رطوبة الفم ويحميه من الجفاف.

وتساعد أيضا في التخلص من الرائحة الكريهة التي تسببها الجراثيم وتكون نتيجة عن تراكم بقايا الطعام داخل الفم وخاصة الأسنان.

طرق إزالة رائحة الفم الكريهة نهائيا

تنظيف الأسنان والحفاظ على صحة الفم :

يحدث ذلك عن طريق غسل الأسنان واللسان على الأقل مرتين يوميا في الصباح والمساء واحرصي أيضا على تغيير الفرشاة كل ثلاثة أشهر لأنها سوف تصبح ناعمة وفي هذه الحالة تنعدم فائدتها.

استخدام الغسولات الفموية التي تباع في الصيدليات:

تحتوي هذه الغسولات على مواد معينة تساهم في قتل البكتيريا والجراثيم ولكن ينصح بعدم استخدامها لفترات طويلة لاحتوائها على مادة الكلورهيكسيدين والذي يقوم بتغيير لون الأسنان على المدي البعيد.

معالجة مشاكل الأسنان واللثة:

أمراض اللثة من أكثر المشاكل التي تسبب ظهور الرائحة الكريهة وخاصة الجيوب اللثوية لأنها تحتوي على بكتيريا ولكن طبيب الأسنان يقوم بتنظيفها ويعالج الحشوات التالفة أو يقوم بتغييرها.

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