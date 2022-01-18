رجعي شبابك بملعقة قرنفل وتخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون رجعة وبدون صبغات ضارة

تعتبر مشكلة شيب الشعر من أكبر المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الناس سواء الرجال أو النساء حيث أن الشعر الأبيض من المعروف أنه يدل على الكبر في السن أو الدخول في مرحلة الشيخوخة، فهو يظهر عادة في عمر الأربعينيات عند ظهوره في سن العشرينات أو الثلاثينيات تظهر هذه المشكلة لأن في هذا السن يعد الشخص في مرحلة الشباب فمن الطبيعي أن لا يظهر عليه الشعر الأبيض عند ظهوره يشعر الإنسان بالخجل والإكتئاب وخاصة السيدات فهم يتأثرون أكثر من الرجال، وقد توجد بعض العوامل التي يكون لها دور كبير في ظهور الشعر الأبيض فمن ضمن هذه العوامل هي العوامل الوراثية فيلعب هذا العامل الدور كبير في وجود هذه المشكلة، وأيضا يظهر بسبب الشعور بالقلق والتوتر دائما وكثرة التدخين وغير ذلك الكثير فقد يلجأ عدد من الناس إلى تلوين أو صبغ الشعر لإخفاء الشعر الأبيض نهائيا، فمن خلال إستخدام الصبغات الكيميائية أو الحناء ولكن هذا الشيء لا يعالج هذه المشكلة بل أنه يعمل فقط على إخفاءه لعدة أيام.

مكونات القرنفل لعلاج شيب الشعر

ملعقتان صغيرتان من القرنفل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة القرنفل لعلاج شيب الشعر