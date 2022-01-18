إعملي الفطير المشلتت الصعيدي المورق بأسهل طريقة

الفطير المشلتت المورق الصعيدي بأسهل طريقة وبأقل مكونات وجميعها متوفرة في البيت، إليكم كل تفاصيل وتكات الفطير المشلتت وأسرار نجاحه وخطوات تحضيره خطوة بخطوة، وداعاً للفطير المشلتت الجاهز من اليوم وسوف نقوم بتجهيزه فالبيت واحسن من الجاهز وذات مذاق رائع.

محمد يوسف

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