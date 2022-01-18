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عمر شويل - جدة إعملي الفطير المشلتت الصعيدي المورق بأسهل طريقة - ثقفني
الفطير المشلتت المورق الصعيدي بأسهل طريقة وبأقل مكونات وجميعها متوفرة في البيت، إليكم كل تفاصيل وتكات الفطير المشلتت وأسرار نجاحه وخطوات تحضيره خطوة بخطوة، وداعاً للفطير المشلتت الجاهز من اليوم وسوف نقوم بتجهيزه فالبيت واحسن من الجاهز وذات مذاق رائع.
مقادير عمل الفطير مشلتت صعيدي:
يمكنك عمل أشهى فطير مشلتت من خلال لمكونات الأتية بنفس المقادير كما يلي:-
- 4 كوب دقيق.
- الماء حسب الإحتياج.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 2 كوب زيت أو زبدة للفرد (إختار حسب الرغبة).
خطوات عمل الفطير المشلتت الصعيدي بكل تكاته:
- في وعاء كبير نضع الدقيق والملح ونخلطهم، ثم نضع المياه بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة متجانسة ولا تلتصق باليد.
- تقسم العجينة إلى كرات متساوية.
- نأخذ واحدة من كرات العجين ونفرد بالزبد أو الزيت نقوم بفردها جيداً.
- ثم نضعها في وعاء به القليل من الزبد، ونتركها جانباً، وبعد ذلك نكرر هذه الطريقة في جميع الكرات.
- بعد الانتهاء من فرد الكرات نضع كل جزء من بعضه حتى يصبح لدينا قسمين من الطبقات بالتساوي.
- ونتركها وقت كافي في الثلاجة حتى تتماسك الزبدة.
- نخرج الطبقات ونفرد بهدوء.
- حتى تضاعف الحجم وتصبح شكلها دائري يدهن الوجه بالقشطة أو الزبد أو الزيت.
- نقوم بطي الفطير من الجوانب حتى تصبح شكلها مثل الظرف.
- ثم نضعها في الثلاجة كي ترتاح العجينة وتصبح لينة عند الفرد.
- نخرج الفطيرة من الثلاجة ونضعها في صينية التسوية ونفردها حتى تأخذ شكل الصينية المستديرة.
- ندهن وجه الفطيرة بالزبد أو القشطة ثم نضعها في فرن ساخن على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة حتى يحمر وتأخد اللون الذهبي.
- وفور خروجها نتركها حتى تبرد وتناولها بجانب العسل الأسود اللذيذ والجبن والقشطة.
فوائد العسل الأسود:
- الوقاية من السرطان.
- رفع مناعة الجسم.
- التقليل من مستوى الكوليسترول بالدم
- علاج قرحة المعدة.
- التقليل من التوتر
- الوقاية من الأنيميا.
- تقوية العظام.
- التقليل من الشعور بالتعب والإرهاق.
أسباب نجاح الفطير المشلتت:
- يجب أن يكون الفرن ساخن قبل دخول الفطير المشلتت.
- ندهن وجه الفطيرة بالزبدة أو بالسمنة قبل إدخالها الفرن.
- يفرد كرات العجين على أرضية مغطاة بالدقيق أفضل من السمنة.
سر نجاح الفطير المشلتت:
- دهن وجه الفطيرة بالسمن قبل دخولها الي الفرن.
- يلزم أن يكون الفرن ساخناً جداً قبل دخول الفطير.
- يجب بعد التأكد من نضج الفطيرة من الأسفل إما نقلبها ونعطيها نفس الوقت لتنضج من الناحية الأخري أو نشعل الشواية ولاكن على الهادئ لتنضج من الجهتين مثل بعض.
- من الأسهل فرد الفطير على سطح مرشوش بالدقيق وليس مدهون بالسمن او الزيت.
- لا يصح الضغط بقوة على النشابة وقت الفرد وان نفرد الفطير برفق.
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