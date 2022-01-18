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عمر شويل - جدة فوائد وضع السكر والملح تحت اللسان قبل النوم مباشرة وصفة الطب البديل لعلاج هذه الأمراض - ثقفني
يعتبر الملح والسكر أحد أهم العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها فى حياتنا اليومية ويسمى السكر والملح السمين الابيضين ولكن على الرغم من ذلك لهما فوائد عدة في حياتنا اليومية ولا يمكن وصف النتائج المذهلة الناتجة عن وضع السكر والملح تحت اللسان وخاصة قبل النوم .
فوائد وضع السكر والملح تحت اللسان قبل النوم مباشرة
- حيث أنه تساعد ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح توضع تحت اللسان قبل النوم على تخليص الجسم من الأرق والتوتر والاضطرابات النفسية .
- كما أنه يعانى الكثير من التعب والإرهاق الناتج عن العمل والضغوطات فى الحياة اليومية ولذلك يعانى من النوم المتقطع وقلة النوم وعدم القدرة على النوم أساسا لذلك يعتبر السكر والملح الحل المثالى لهم.
النوم المثالى نتيجة مضمونة للسكر والملح
- يعد النوم من ضروريات الحياة ولا يستطيع الانسان الاستمرار فى حياته دون أن ينال قسطا من الراحة .
- كما أنه من المعروف أن قلة النوم تؤدى إلى مشاكل عديدة للجسم والعقل فلا يعمل العقل بكامل كفاءته عندما لا ينال قسط كافى من النوم.
- يحتاج جسم الإنسان إلى الراحة والنوم ثمان ساعات يوميا لكي يستطيع المقاومة والاستمرار فى العمل .
- أحيانا يتعرض الإنسان لإجراء عمليات بسبب قلة النوم.
- النوم يعمل كمنشط للجسم فبعد أن يأخذ الجسم القدر الكافي من النوم يكون الإنسان في كامل حيويته ونشاطه.
- للحصول على نوم عميق ومتواصل طوال الليل دون استيقاظ تناول قليلا من الملح والسكر قبل النوم مباشرة.
- يمكن أن يشعر الإنسان ببعض الغرابة فى الطعم لتناول مالح وحلو فى نفس الوقت أو بعد بعض لذلك من الممكن أن يشرب قليلا من الماء ليضيع الطعم.
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