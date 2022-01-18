كم تكة لإعداد اللانشون في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبلاش تشتري الجاهز المُضر

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عمر شويل - جدة عندما تبحث عن أكثر المنتجات المباعة والمفضلة لدى الكثيرين هي اللانشون، فالجميع يحبه متواجد على طاولة الطعام في الفطار أو العشاء، فبجانب أنواع الجبن المختلفة يعتبر فطور مثالي ومناسب للكثير، خاصةً الأطفال فهم يحبونه ويتناولونه دون خبز وبجميع أطعمته، لذلك سنعرض اليوم طريق عمل اللانشون في البيت بسهولة كبيرة للقيام بتجربته وصناعته دون مجهود أو شرائه بتكلفة عالية.

تكات إعداد اللانشون في البيت

تواجد اللانشون في البيت هو شيء ضروري للغاية، حيث يتم وضعه على طاولة الطعام في ااوجبتين الفطار والعشاء فهو الطعام المفضل للأطفال، كما أنه يدخل في عدة أطعمة مختلفة و صفات متنوعة، َلكن قد تكون تكلفته مرتفعة على البعض ويصعب شرائه، لذلك قررنا وضع جميع وصفات اللانشون في المنزل لسهولة عمله ودون الذهاب إلى أي مكان آخر.

اللانشون السادة

يمكن تحضير اللانشون بسهولة في المنزل من خلال إحضار بعض المكونات، وتأتي هكذا:

مكونات اللانشون السادة

كوب من الدقيق.

6 بيضات.

أربعة عبوات من المرقة اللحم.

كوب من الزيت.

بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

5 مكعبات من الجبن الكريم.

بابريكا.

ثوم بودرة.

لون طعام أحمر.

طريقة تحضير اللانشون السادة

وتأتي طريقة تحضير الوصفة بهذه الخطوات البسيطة:

نأتي بالخلاط لوضع المكونات من الدقيق ومرق اللحم والزيت والجبن المكعبات والبيض ليتم خلطهم جيداً.

نضيف بقية المكونات من البصل والثوم البودرة مع البابريكا والحبهان المطحون واللون الأحمر لخلطهم مرةً أخرى.

نضع الخليط في كيس حوار ليظهر بشكل أسطواني.

غلي الماء على النار لوضع المكونات به وتركه لمدة لا تقل عن ساعة وربع حتى تمام النضج.

أخذه وتركه يبرد لفترة من الزمن.

لانشون الزيتون

مكونات لانشون الزيتون

لحم أو دجاج مفروم.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

ثلاثة ملاعق من الجبن المطبوخ.

ملعقة من البابريكا.

ملح.

رشة من الكزبرة الجافة.

فلفل أبيض.

ملعقة من البصل البودرة.

رشة من الحبهان.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

زيتون أخضر محشي.

رشة من حوزة الطيب.

طريقة تحضير لانشون الزيتون