نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كبسة الدجاج اللذيذة علي الطريقة السعودية بطعمها الأصلي في المقال التالي
طريقة عمل كبسة الدجاج اللذيذة، نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني نيوز مزيد من التفاصيل حول أفضل طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية بطعمها الأصلي المميز، حيث تعتبر من الوصفات المتداولة التي تسعى الكثير من الأمهات في تحضيرها إلي عائلتها لسهولة تحضيرها، حيث تعد من الأطباق الأساسية التي يتم تحضيرها في المناسبات والحفلات المختلفة، وخاصة لاحتوائها علي كافه العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، بسبب البهارات والمكونات الداخلة بها، وفيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز نستعرض معكم مزيد من الخطوات البسيطة لتتبعيها لتحضير أجمل كبسة دجاج سعودية.
مقادير عمل كبسة الدجاج السعودية
ويمكن تحضير أفضل وجبة كبسة الدجاج علي الطريقة السعودية، وذلك من خلال تحضير المكونات الاتية.
- كيلو من الدجاج المقطع.
- 3 أكواب رز بسمتي.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة شطة.
- حبات طماطم متوسطة الحجم.
- 2 ورق لورا.
- 2 حبة بصل مفروم ناعم.
- 3 حبوب حبهان.
- ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة
- 1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- ملعقة كركم
- ملعقة كاري
- ماء دافئ.
خطوات تحضير كبسة الدجاج علي الطريقة السعودية
لكي تحضري الكبسة السعودية بالدجاج علي الطريقة الأصلية التي تصنعها الأمهات في المملكة العربية السعودية لابد من إتباع الخطوات الآتية لتحصلي في النهاية علي وصفة رائعة لا مثيل لها.
- في البداية في قدر قم بوضع بعض السمن البلدي وبعض نقاط الزيت، وأضف قطع الدجاج وقم بالتقليب حتي يصبح لونه ذهبي، وقلبيهم لمدة 4 دقائق، ثم نرفعه ونتركه جانباً.
- قم بوضع البصل والفلفل والبهارات والملح مع بعض الماء ثم قم بوضع الدجاج مرة أخري ليكتمل نضجه بشكل كامل.
- بعد تمام النضج يتم رفع الدجاج ونضيف الأرز علي نفس الشوربة التي نضج فيها الدجاج.
- يتم إضافة الطماطم المفرومة وعصير الطماطم، ومرقة الدجاج والماء، ونترك القدر مغطي ونقوم بتركه لمدة 25 دقيقة لينضج الأرز.
- وفي طبق التقديم يتم تقديم الأرز ووضع الدجاج فوقه، ويمكن تزيين الطبق من خلال الصنوبر والزبيب.
- وفي النهاية يقدم ساخناً إلي العائلة وبالهناء والشفاء لكل أفراد العائلة.
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