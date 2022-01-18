طريقة عمل كبسة الدجاج اللذيذة علي الطريقة السعودية بطعمها الأصلي

طريقة عمل كبسة الدجاج اللذيذة، نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني نيوز مزيد من التفاصيل حول أفضل طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية بطعمها الأصلي المميز، حيث تعتبر من الوصفات المتداولة التي تسعى الكثير من الأمهات في تحضيرها إلي عائلتها لسهولة تحضيرها، حيث تعد من الأطباق الأساسية التي يتم تحضيرها في المناسبات والحفلات المختلفة، وخاصة لاحتوائها علي كافه العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، بسبب البهارات والمكونات الداخلة بها، وفيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز نستعرض معكم مزيد من الخطوات البسيطة لتتبعيها لتحضير أجمل كبسة دجاج سعودية.

مقادير عمل كبسة الدجاج السعودية

ويمكن تحضير أفضل وجبة كبسة الدجاج علي الطريقة السعودية، وذلك من خلال تحضير المكونات الاتية.

كيلو من الدجاج المقطع.

3 أكواب رز بسمتي.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة شطة.

حبات طماطم متوسطة الحجم.

2 ورق لورا.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

3 حبوب حبهان.

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كركم

ملعقة كاري

ماء دافئ.

خطوات تحضير كبسة الدجاج علي الطريقة السعودية

لكي تحضري الكبسة السعودية بالدجاج علي الطريقة الأصلية التي تصنعها الأمهات في المملكة العربية السعودية لابد من إتباع الخطوات الآتية لتحصلي في النهاية علي وصفة رائعة لا مثيل لها.