ملعقتي السحرية لعمل البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية، من الممكن أن يتم التحضير للبطاطس المقلية وبطريقة أسهل من الطريقة المعتادة لعمل البطاطس المقلية والتي تحتاج لكمية من الزيت الغزير ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نقدم أهم المعلومات عن أفضل وصفة متميزة يسهل من خلالها عمل أفضل وصفة من البطاطس المقلية المتميزة الخالية من الزيوت، ومن خلال الآتي نوضح مكونات أفضل وصفة من وصفات البطاطس المقلية قليلة الدسم وفيما يأتي أهم المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.

مكونات إعداد البطاطس المقلية

من السهل على كل ربات البيوت أن تقوم بعمل أفضل طبق مميز من البطاطس الشهية المطهية بطريقة القلي حيث تعتبر تلك الوصفة من أشهر الوصفات للبطاطس حيث تعد الوصفات المستخدم فيها زيت غزير ومنه البطاطس المقلية من أخطر الوصفات على الصحة إذا ما تم تناولها بشكل مستمر حيث أن استعمال البطاطس وتناولها مشربة بالزيت الغزير يتسبب بالعديد كمن المشكلات الصحية، ومن الممكن أن نستعمل مكونات بسيطة لقلي البطاطس ومن دون زيت وتلك المكونات نعرضها من خلال الفقرات التالية من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالقلي للبطاطس بشكل جيد للحصول على وجبة صحية منها وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كيلو من البطاطس المقطعة أصابع.

كوب من الدقيق مع النشا والقليل من البقسماط.

ملح وفلفل.

بهارات مشكلة.

القليل من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة بابريكا.

ربع ملعقة من الشطة.

طريقة إعداد البطاطس المقلية

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة البطاطس المقلية من خلال المزج ما بين أصابع البطاطس مع الدقيق والنشا والملح والبقسماط.

ومن خلال الخلط الجيد لكل المكونات نجد أن البطاطس قد تم تغليفها بشكل جيد مع أصابع البطاطس.

ومن ثم نستطيع أن نقوم بالتسوية للبطاطس بشكل جيد بالفرن ومن المهم أن تقوم ربة المنزل بالتسوية عن طريق الشواية.

والتي تساعد في إكساب البطاطس اللون الأصفر الذهبي المميز وبعد مرور ما يقرب من نصف ساعة يتم إخراج صاج البطاطس من الفرن.

وتصبح البطاطس جاهزة تماما وذلك للتناول وتقدم بالطبق الملائم لها.

من المعروف أن البطاطس من اكتر الأطعمة التي يعشقها الكبار وبالأخص الصغار وذلك لأنها من الأكلات المفضلة لديهم وتعتبر من أسهل الأكلات.

وتحتوي البطاطس علي الكثير من الفوائد التي تفيد الجسم كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الطفل.