في دقيقتين.. طريقة تنظيف الممبار في الخلاط والتخلص من الزفارة تماما

تنظيف الممبار، من الممكن أن يتم التنظيف للممبار بمنتهى السهولة بالاعتماد على عدة طرق ومن بينها الطريقة التي من الممكن من خلالها أن يتم التنظيف للممبار سريع باستعمال كبة التحضير للأطعمة وتلك الطريقة تعد من الطرق المتميزة والتي لها دور في تخليص الممبار تماما من أي تواجد لأي رائحة سيئة أو من أي تواجد أي مواد متراكمة على الممبار تصعب من استخدامه كما توجد الطرق اليدوية وللتي تعد بسيطة أيضا ومن الممكن استخدامها للتحضير للممبار بحيث يكون نظيف تماما وخالي من أي شيء يعوق طهيه.

طريقة تنظيف الممبار في الخلاط

ومن خلال الآتي نقدم لكِ الطريقة الأفضل والتي من الممكن لكِ من خلالها أن تقومي بالتنظيف التام وفي منتهى السرعة لنوع الممبار المتوفر سواء من النوع الضأن أو النوع العجالي والبقري حيث يسهل حشوه بعد الحصول عليه نظيف تماما وخالي من الجراثيم والروائح السيئة، وتستطيعين بتلك الطريقة تنظيف كمية كبيرة من الممبار وهذا ما سيكون خلال وقت وجيز وباتباع الخطوات الآتية:

خطوات تنظيف الممبار في الخلاط

الخطوات الأساسية لتنظيف الممبار بتلك الطريقة تكون على هذا النحو الآتي:

لا بد من غسل الممبار جيدا ومن ثم يوضع بالكبة ولا بد من إزالة سلاح القطع الحاد.

نستخدم في تلك الطريقة السلاح المستخدم لعمل الكريمة وهو بلاستيكي لا يتلف الممبار.

قومي بوضع كمية من الملح الخشن لبدء التنظيف.

تشغيل الكبة وبحركتها للسريعة للممبار مع الملح سيتم تنظيفه بأقصى سرعة.

تلك الحركة المساتمرة والسريعة تيسر من تخليص الممبار من أي روائح أو مواد متراكمة على الممبار.

تنظيف الممبار باستعمال البيكينج بودر

تلك الطريقة تعد من أبرز الطرق التي من الممكن أن ننظف بها الممبار حيث يستعمل البيكينج بودر في الحصول على الممبار نظيف تماما.

بعد أن يتم غسله بالماء فقط ومن ثم يوضع بوعاء ومعه البيكينج بودر مع الخل ومع الملح.

ومن ثم يكون الممبار بعد ذلك جاهز لأن يتم فركه بشكل جيد.

ومن ثم يغسل بالماء الفاتر وينقع مع القليل من الخل والملح وقشور الليمون.

طريقة عمل حشو الممبار

يمكنك حشو الممبار بخلطة المحشي المعروفة عن طريق تقطيع بصلة كبيرة ووضعها في إناء به زيت علي النار ويتم التقليب جيدا ثم يتم وضع عصير الطماطم علي البصل وقومي بوضع البهارات التي تريدها ثم قومي بعد ذلك بوضع الأرز وتقطيع الكزبرة والشبت علي الخلطة وقلبي جيداً ثم قومي بوضع الحشو في الممبار.