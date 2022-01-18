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عمر شويل - جدة تحضير بهارات الكبدة الاسكندراني هتعمليها أحلي من المطاعم مش هتشتريها من برة تاني - ثقفني
خلطة بهارات الكبدة تعتبر هذه الخلطة من المكونات البسيطة والشهية في المذاق، كما أنها مكوناتها متوفرة في كل منزل، فلا تحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها، إلا أنها تعطي للكبدة مذاقٌ خاص وشهي ولذيذ، والكبدة من الأطعمة التي يحبها ويفضلها الكثير، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد، فتكون من الأطعمة المناسبة لمرضى الأنيميا، فنقدم لكِ سيدتي بخطوات سريعة وسهلة طريقة تحضير بهارات الكبدة.
خلطة بهارات الكبدة
- 2 ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- 2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.
- 2 ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة ليمون مجفف.
- 1 ملعقة صغيرة سماق بودرة.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
تحضير بهارات الكبدة
- احضري وعاء عميق وقومي بخلط جميع المكونات في المطحنة حتى تمتزج المكونات جيدًا وتصبح ناعمة.
- احضري علبة من العلب الخاصة بالتوابل لحفظها.
- قومي باستخدام ملعقة واحدة كبيرة من بهارات الكبدة لتتبيل الكبدة واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل أن ترفعيها على النار.
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يمكنكِ إعداد صوصات مختلفة في المنزل بمكونات متوفرة لديكِ تقدميها مع المشاوي، دون الحاجة لشرائها من المطاعم.
مكوناته:
- 1 كأس إلا ربع من الكاتشب.
- 2 ملعقة كبيرة عسل أسود.
- ¼ كأس من السكر البني.
- 2 ملعقة صغيرة خل.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- رشة من الشطة وحسب الرغبة.
طريقة التحضير:
كما أن طريقة التحضير تكون كالتالي:
- احضري وعاء عميق وقومي بوضع جميع المكونات والتقليب جيدًا حتى تتجانس المكونات ويصبح لديك قوام واحد.
- قدميه مع البرجر أو مع الفراخ المشوية والخبز أو الأرز وسلطة الطحينة.
- خلطة توابل الكبده مزيج مكونات بسيطه ولذيذه وهي متوفر في كل منزل لذلك لا يستغرق وقت طويل في التحضير ومع ذلك فهي تعطي الكبده نكهة خاصة ولذيذة والكبده من الأطعمة المفضلة لدي الكثيرين كما أنها تحتوي على نسبة معينة من المحتوى العالي من الحديد وهي من الأطعمة المناسبة لمرضى فقر الدم لذلك سيداتي نقدم لكِ طعامًا سريعًا ومريحًا خطوات لكيفية تحضير توابل الكبده.
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