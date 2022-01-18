تحضير بهارات الكبدة الاسكندراني هتعمليها أحلي من المطاعم مش هتشتريها من برة تاني

خلطة بهارات الكبدة تعتبر هذه الخلطة من المكونات البسيطة والشهية في المذاق، كما أنها مكوناتها متوفرة في كل منزل، فلا تحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها، إلا أنها تعطي للكبدة مذاقٌ خاص وشهي ولذيذ، والكبدة من الأطعمة التي يحبها ويفضلها الكثير، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد، فتكون من الأطعمة المناسبة لمرضى الأنيميا، فنقدم لكِ سيدتي بخطوات سريعة وسهلة طريقة تحضير بهارات الكبدة.

خلطة بهارات الكبدة

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

2 ملعقة صغيرة ثوم بودر.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ليمون مجفف.

1 ملعقة صغيرة سماق بودرة.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

تحضير بهارات الكبدة

احضري وعاء عميق وقومي بخلط جميع المكونات في المطحنة حتى تمتزج المكونات جيدًا وتصبح ناعمة.

احضري علبة من العلب الخاصة بالتوابل لحفظها.

قومي باستخدام ملعقة واحدة كبيرة من بهارات الكبدة لتتبيل الكبدة واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل أن ترفعيها على النار.

تحضير صوص الباربكيو

يمكنكِ إعداد صوصات مختلفة في المنزل بمكونات متوفرة لديكِ تقدميها مع المشاوي، دون الحاجة لشرائها من المطاعم.

مكوناته:

1 كأس إلا ربع من الكاتشب.

2 ملعقة كبيرة عسل أسود.

¼ كأس من السكر البني.

2 ملعقة صغيرة خل.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

رشة من الشطة وحسب الرغبة.

طريقة التحضير:

كما أن طريقة التحضير تكون كالتالي: