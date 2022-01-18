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عمر شويل - جدة أعملي الكحك الناعم الدايب دوب بأدق المقادير بطريقة ناجحة ومجربة ألذ وأحلي من المحلات - ثقفني
يعتبر الكحك الناعم من أنواع البسكويت التي يتم عملها عادة في الأعياد أو في المناسبات حيث أنه يتميز بمذاق جميل وشهي وله قوام ناعم أو رملي ويمكن تجهيزه في المنزل بطريقة سريعة جدا وسهلة، وأن المكونات أو المقادير التي يحتوي عليها جميعها موجود ومتوافر وتكون بسيطة وغير مكلفة وهذا الشيء يجعلنا لا نلجأ إلى المخابز لشراءه لأنه يباع في محلات الحلويات بأعلى الأسعار.
مكونات الكحك الناعم
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- كوبان كبيران من السمنة البلدى.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ريحة الكحك.
- ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.
- رشة من الملح.
- ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.
- كوب واحد كبير من الماء.
- كمية مناسبة من السكر البودر.
طريقة عمل الكحك الناعم
- قومي بتحضير وعاء كبير ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من ريحة الكحك ورشة بسيطة من الملح ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها.
- وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء آخر ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى بشرط أن تكون ذائبة ونضيف إليها خمس ملاعق كبيرة الحجم من السكر البودر وقومي بتجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية ونستمر في تشغيله حتي يتم الحصول على قوام هش وكريمي.
- ثم يتم إضافة خليط الدقيق إلي خليط السمنة ونقوم بعجنهم بإستخدام الإيد حتي يتشرب الدقيق من السمنة بشكل جيد ونقوم بتجهيز طبق ونضع به كمية قليلة من الماء الدافئ، ونضيف إليها ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ويتم تقليبهم ونتركهم قليلا.
- ونضع خليط الخميرة على العجينة بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن حتى تتكون لدينا عجينة سهلة التشكيل ولا يوجد بها أي تشققات ولكن إذا وجد بها تشققات نصع كمية من الماء ويتم عجنها مرة أخري.
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتجهيز صينية كبيرة ولا يتم دهنها ثم قومي بتشكيل الكحك علي شكل كور متوسطة أو صغيرة ونصغط عليها ويتم تزيينها بمنقاش الكحك ونرصهم في الصواني.
- ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي ثلث ساعة ثم نقوم باخراجها وعندما تبرد نضيف إليها رشة من السكر البودر.
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