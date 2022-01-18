أعملي الكحك الناعم الدايب دوب بأدق المقادير بطريقة ناجحة ومجربة ألذ وأحلي من المحلات

يعتبر الكحك الناعم من أنواع البسكويت التي يتم عملها عادة في الأعياد أو في المناسبات حيث أنه يتميز بمذاق جميل وشهي وله قوام ناعم أو رملي ويمكن تجهيزه في المنزل بطريقة سريعة جدا وسهلة، وأن المكونات أو المقادير التي يحتوي عليها جميعها موجود ومتوافر وتكون بسيطة وغير مكلفة وهذا الشيء يجعلنا لا نلجأ إلى المخابز لشراءه لأنه يباع في محلات الحلويات بأعلى الأسعار.

مكونات الكحك الناعم

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من السمنة البلدى.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ريحة الكحك.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

رشة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

كوب واحد كبير من الماء.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة عمل الكحك الناعم