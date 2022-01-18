نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة الرهيب لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة في غضون دقائق في المقال التالي
توجد مناطق كثيرة في الجسم تحتاج إلى التبييض ومن ضمن هذه المناطق هي الركب والأكواع حيث أنها يكون لونها أسمر داكن وأيضا يكون ملمسها خشن وهي مختلفة تماما عن باقي مناطق الجسم سواء في اللون أو الملمسأ وهذا يؤثر تاثير سلبي على الفتاة أو المرأة ويجعلها تشعر دائما بالخجل والإحراج مما يؤدي إلى عدم إرتدائها الملابس القصيرة وخاصة في فصل الصيف، ومن المعروف أن تظهر هذه المناطق بهذا اللون نتيجة لعدم تنظيفها أو تقشيرها وأن التقشير يكون مهم جدا في الركب والأكواع لأن تتراكم بكثرة في هذه المناطق خلايا الجلد الميتة والتي تعمل علي ظهور هذا اللون الداكن والغير مرغوب فيه، ويكون ملمسها خشن نظرا لأن البشرة في هذه المناطق تكون جافة جدا لذلك لابد من ترطيبها والإهتمام بها بإستمرار فالشيء الوحيد الذي يساعد على تبييض وتقشير الركب والأكواع هو استخدام الوصفات الطبيعية، مثل وصفة القهوة فهي تتميز بأنها قوية وسحرية ولها نتيجة مذهلة ومفعولها يدوم لفترة طويلة جدا من الوقت بشرط أن يتم الإنتظام عليها حتى تعطينا النتيجة المطلوبة.
مكونات وصفة القهوة لتبييض وتقشير الركب والأكواع
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض وتقشير الركب والأكواع
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة الذوبان ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ونضع ملعقتان كبيرتان من الفازلين.
- وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يتم الحصول على خليط متجانس وقومي بغسل الركب والأكواع بإستخدام الماء الدافئ ثم نضع هذه الخلطة عليهم.
- ونترك وصفة القهوة على الركب والأكواع حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسلهم بإستخدام الماء الفاتر وبعد ذلك نضع كريم مرطب مناسب ويتم تكرار وصفة القهوة مرتين في الإسبوع على الأقل.
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