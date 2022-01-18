أسهل طريقة لعمل الشكشوكة المصرية طعم خيال فى المنزل

الشكشوكة على الطريقة المصرية من أجمل الأطباق اللي ممكن يتم تقديمها على الفطار أو العشاء بيحبها الناس كلها وبيعشقها الأطفال، وده بالإضافة إن فوائدها وقيمتها الغذائية عالية جدًا لأنها بتحتوي على حاجات كتير مفيدة أوي وكمان تنويع على الفطار وتتاكل وهي سخنه مع العيش السخن وطعمها مايتقاومش ولا في الخيال النهارده هنعملها مع بعض خطوة بخطوة بمكونات لا تخلو من أي بيت.

تعتبر تلك الاكلة من الاكلات المحببة للمصرين والعرب على حد سواء حيث بها كثير من البروتينات المغذية التى يعشقها كل شخص مصرى سواء داخل مصر أو فى الخارج ومن أجل ذلك سنعمل على توضحيها من أجل ان يقوم كل شخص مغترب فى صناعتها فى المطبخ الخاص به حتى لا ينسى طعم الاكل فى الوطن الام

كل مايحتاجه طبق الشكشوكة المصري.

مقدار أربع وحدات من البيض.

ثمرة طماطم واحدة ويتم تقطيعها لقطع صغيرة جدًا.

فص واحد من الثوم ويتم هرسة.

مقدار من بصلتين وسط ويتم فرمهم جيدًا في الكبة.

ثمرة كبيرة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه إلى شرائح صغير يعطي مذاق رائع في الشكشوكة.

ملعقتين من الزيت المتوافر في المنزل أو من السمن البلدي الرائع.

توابل مكونة من فلفل أسود وكمون بالإضافة إلى ملح ويتم وضعه حسب الرغبة.

مقدار ضئيل من البقدونس الأخضر.

خطوة بخطوة لأحلى طبق شكشوكة.