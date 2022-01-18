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عمر شويل - جدة بطريقة المطاعم الشهيرة أعملي الفراخ بالمشروم والصوص الرهيب بطعم ومذاق جنان - ثقفني
تعتبر وصفة الفراخ بالمشروم من أجمل الوصفات التي لها طعم جميل ومميز ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة ونجد عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناول هذه الوصفة وهي من ضمن الأكلات المشهورة في العديد من الدول العربية، ومكونها الأساسي هو صدور الفراخ والمشروم والكريمة لذلك هي تعد من المأكولات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان فهي مليئة بالفيتامينات والبروتينات والكالسيوم وغير ذلك الكثير.
مكونات الفراخ بالمشروم
- نصف كيلو من صدور الفراخ.
- أربع ملاعق كبيره الحجم من الزيت النباتي.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة.
- كوب واحد كبير من الماء المغلي.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- ربع كيلو من المشروم.
- كوب واحد كبير من كريمة الطهي.
- كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.
- كمية مناسبة من البقدونس المفروم.
طريقة عمل الفراخ بالمشروم
- نقوم بتجهيز صدور الفراخ ويتم غسلها بالماء ونقوم بتقطيعها على شرائح يكون سمكها مناسب ونحضر طبق ونضع به شرائح الفراخ ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ونحضر طبق كبير ونضع به كمية مناسبة من الدقيق الأبيض ثم نضع شرائح الفراخ التي توجد في التتبيلة في الدقيق ويتم تغليفها جيدا ونقوم بتحضير طاسة ونضعها على النار، ونضع بها أربع ملاعق كبيره الحجم من الزيت وعند تسخينه نضع شرائح الفراخ ونتركها حتى يكون لونها ذهبي من الوجهين ويتم رفعه من على النار.
- ثم يتم تجهيز طاسة أخرى ونضعها على النار ونضع بها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم ويتم تقليبها ونضيف شرائح المشروم، ونحضر كوب كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء المغلي ومكعب من المرقة ويتم تذويبها ونضيفها إلى المشروم بعد أن يتغير لونه.
- وعند غليان المشروم مع الماء نضع كريمة الطهي وقومي بتقليبهم مع بعض وبعد ذلك يتم إضافة شرائح الفراخ ونستمر في التقليب وعند الحصول على قوام سميك يتم رفعها من على النار ونحضر طبق للتقديم ونضع به الفراخ بالمشروم ونضيف رشة من البقدونس المفروم وقومي بتقديمها بهذا الشكل.
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