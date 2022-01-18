بطريقة المطاعم الشهيرة أعملي الفراخ بالمشروم والصوص الرهيب بطعم ومذاق جنان

تعتبر وصفة الفراخ بالمشروم من أجمل الوصفات التي لها طعم جميل ومميز ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة ونجد عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناول هذه الوصفة وهي من ضمن الأكلات المشهورة في العديد من الدول العربية، ومكونها الأساسي هو صدور الفراخ والمشروم والكريمة لذلك هي تعد من المأكولات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان فهي مليئة بالفيتامينات والبروتينات والكالسيوم وغير ذلك الكثير.

مكونات الفراخ بالمشروم

نصف كيلو من صدور الفراخ.

أربع ملاعق كبيره الحجم من الزيت النباتي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة.

كوب واحد كبير من الماء المغلي.

مكعب من مرقة الدجاج.

ربع كيلو من المشروم.

كوب واحد كبير من كريمة الطهي.

كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

طريقة عمل الفراخ بالمشروم