نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعم عجينة كريب بدون بيض وأسرع شاورما فراخ تتحضر فى دقائق ضروري تجربوها في المقال التالي
الكريبات انتشرت جدًا والشاورما وخاصة شاورما الفراخ ليها عشاقها والإقبال عليها وعلى مطاعمها مهول، عشان كده قررنا النهارده مع بعض خطوة بخطوة نحضر كريب شاورما الفراخ بطريقة بسيطة وتتبيلة ونكهه مميزة مافيش خلاف عليها أبدًا،وكمان هنحضر مع بعض خطوات عمل الكريب وإزاي يكون طري وهش بطريقة بسيطة وفي وقت قياسي دون الحاجة الى شراء الكريب من المحالات
المكونات المطلوبة لتخضير الشاورما والكريب.
ومن أجل الحصول على الكريب بالشاورما فى المنزل يجب عليكى أحضار المقادير الخاصة بالتحضير وهى على النحو الاتى فى السطور القادمة :-
- مقدار نصف كيلو من الدقيق.
- كوب من اللبن، بالإضافة إلى كوب مثله من الماء.
- مقدار ذرة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من كلًا من الكمون والفلفل الأسود.
- احضار مقدار من نصف كيلو من صدور الفراخ بعد نقعها في محلول ملح وخل وليمون وتنضيفها جيدًا.
- يتم تقطيع صدور الدجاج إلى قطع طولية صغيرة.
- نحضر بصلة واحدة كبيرة ونقوم بفرمها جيدًا في الكبة.
- مقدار حبتين من الفلفل الرومي ويتم تقطيعهم إلى شرائح.
- القليل من عصير الليمون.
- الملح المناسب لمذاقك.
- ربع ملعقة من الخل الأبيض والفلفل الأسود.
تحضير عجينة الكريب بحشو الشاورما المميز.
كل ما عليكى بعد ان تقوم بشراء المكونات هو ان تقوم بصناعتها على الطريقة التى سنعمل على توضيحها لكى فى الاسفل وهى على النحو الاتى :-
- في وعاء نضع الدقيق، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، واللبن مضافًا إليه الماء ويتم خلطهم حتى التجانس بالمضرب الكهربائي.
- نحضر مقلاه تيفال ونضع بها مقدار قليل جدًا من الزيت، ونضع القليل من الخليط مع فرده في امقلاه ويتم تقليبه على الجانب الآخر وهكذا تكون عجينة الكريب قد انتهت.
- في وعاء نضع شرائح الدجاج والفلفل، ثم نضيف البصل المفروم ونتبلها بالفلفل الأسود والكاري والملح ونخلطهم معًا جيدًا حتى يتم توزيع التتبيلة.
- في مقلاه على النار نضع خليط الدجاج المبهر على النار.
- نقوم بالتقليب المستمر ونتركها على النار لمدة ربع ساعة.
- وهكذا تصبح الشاورما جاهزة لحشو الكريب وممكن إضافة الجبن المدخن والشيدر، والصوصات المحببة لدى من يأكل الكريب.
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