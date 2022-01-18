أطعم عجينة كريب بدون بيض وأسرع شاورما فراخ تتحضر فى دقائق ضروري تجربوها

الكريبات انتشرت جدًا والشاورما وخاصة شاورما الفراخ ليها عشاقها والإقبال عليها وعلى مطاعمها مهول، عشان كده قررنا النهارده مع بعض خطوة بخطوة نحضر كريب شاورما الفراخ بطريقة بسيطة وتتبيلة ونكهه مميزة مافيش خلاف عليها أبدًا،وكمان هنحضر مع بعض خطوات عمل الكريب وإزاي يكون طري وهش بطريقة بسيطة وفي وقت قياسي دون الحاجة الى شراء الكريب من المحالات

المكونات المطلوبة لتخضير الشاورما والكريب.

ومن أجل الحصول على الكريب بالشاورما فى المنزل يجب عليكى أحضار المقادير الخاصة بالتحضير وهى على النحو الاتى فى السطور القادمة :-

مقدار نصف كيلو من الدقيق.

كوب من اللبن، بالإضافة إلى كوب مثله من الماء.

مقدار ذرة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من كلًا من الكمون والفلفل الأسود.

احضار مقدار من نصف كيلو من صدور الفراخ بعد نقعها في محلول ملح وخل وليمون وتنضيفها جيدًا.

يتم تقطيع صدور الدجاج إلى قطع طولية صغيرة.

نحضر بصلة واحدة كبيرة ونقوم بفرمها جيدًا في الكبة.

مقدار حبتين من الفلفل الرومي ويتم تقطيعهم إلى شرائح.

القليل من عصير الليمون.

الملح المناسب لمذاقك.

ربع ملعقة من الخل الأبيض والفلفل الأسود.

تحضير عجينة الكريب بحشو الشاورما المميز.

كل ما عليكى بعد ان تقوم بشراء المكونات هو ان تقوم بصناعتها على الطريقة التى سنعمل على توضيحها لكى فى الاسفل وهى على النحو الاتى :-