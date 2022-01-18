وصفة قوية لعلاج الفراغات و تكثيف الحواجب والرموش في أسرع وقت والنتيجة فعالة 100%

تكثيف الحواجب والرموش من الأمور المهمة التي تسعى كثير من السيدات إلى الاهتمام بها وذلك لأنها تزيد من جمالهن وتعطيهم مظهرا رائعا لذلك استطعنا اليوم أن نعرض بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في تكثيف الحواجب والرموش من خلال هذا المقال.

تكثيف الحواجب والرموش

يتم تكثيف الحواجب والرموش بالطرق الطبيعية السهلة والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-

وصفة زيت الخروع من الزيوت المحفظة لتطويل الرموش والحواجب ويمكن استخدامها عن طريق غمس الفرشاة الخاصة الرموش والحواجب في الزيت وتسريح الحواجب والرموش بها كل مساء لمدة أسبوعين.

وصفة جوز الهند يحتوي زيت جوز الهند على كثير من الفيتامينات التي تحفز بصيلة الشعر على الطول والكثافة ويستخدم الزيت عن طريق استخدام قطنة نقوم بغمسها في الزيت ومسح الحواجب بها وتسريح الرموش بالفرشاة الخاصة بهم بعد غمسها في الزيت.

وصفة الفازلين حيث يعتبر الفازلين من أكثر المرطبات فعالية على البشرة حيث يتم تحضير الوصفة عن طريق وضع ملعقة مع الفازلين مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون ونقوم بعمل هذه الوصفة عن طريق تدفئة زيت الزيتون وخلطة مع الفازلين ونستمر في التقليب ونضع عصير الليمون ونقوم بواسطة فرشاة غمسها في الخليط وتدليك الرموش والحواجب بها.

طرق العناية بالرموش والحواجب

يجب العناية بالرموش والحواجب حتى يساعد ذلك على تطويلهم إلى جانب تكثيفهم وإليكم الطرق الأتية:-