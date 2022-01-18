دلكة الكركم السحرية لتفتيح وتبييض البشرة وتنقيتها والتخلص من الأسمرار والبقع الغامقة نهائياً

تعد البشرة السمراء أو الداكنة من أكثر الأشياء التي تزعج أغلبية النساء أو الفتيات لأنهم يرغبون دائما في الحصول على بشرة بيضاء ونقية وتكون جذابة وملفتة لأنظار الآخرين، لذلك تلجأ إلى إستعمال مستحضرات التجميل التي لها دور كبير جدا في تفتيح البشرة السمراء وتعطي رونق لها وتجعلها جذابة ولكن هذه المستحضرات مع زيادة أو كثرة إستعمالها قد تؤثر على البشرة تأثير سلبي وظهور علامات في الوجه غير مرغوب فيها، ومن أمثلتها هي أنها تساعد بشكل كبير على إجهاد البشرة فبالتالي تطهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد بشكل سريع وقد تظهر أحيانا مع مرور الوقت البقع الداكنة، لذلك من الأفضل أن نتجنب إستخدامها نظرا لأنها تحتوي على مواد غير صالحة للإستعال علي البشرة وذلك لأن البشرة تكون حساسة جدا ولكن للتخلص من البشرة الداكنة يمكننا أن نستخدم الخلطات الطبيعية، التي تساعد على تبييضها بشكل طبيعي وصحي وبدون ترك أي آثار سلبية في الوجه بل أنها تعمل علي حل الكثير من المشاكل التي توجد بها وعادة تظهر البشرة بهذا اللون الغامق نتيجة التعرض الكثير لأشعه الشمس الضارة أو كثرة إستخدام كريمات الترطيب الغير مناسبة لنوع البشرة.

مكونات خلطة الكركم لتفتيح البشرة

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح البشرة