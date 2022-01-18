مقشر منزلي قوي لإزالة تشققات الرجلين والجلد الميت نهائياً ترطيب ونعومة فائقة من أول مرة

من أصعب الأشياء التي تواجه أغلبية السيدات هي تشققات الرجلين حيث أنها تعد مشكلة كبيرة أحيانا يثعب علاجها والتخلص منها وقد تظهر هذه التشققات غالبا في فصل الشتاء بمعنى أن عندما يكون الجو بارد وتتعرض الرجلين إلى الماء ويزداد تشقق الرجل، عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر أو الذين يعانون من زيادة نسبة الأملاح ولكي نتجنب وجود التشققات لابد من إستخدام كريمات الترطيب وخاصة في الشتاء، وأحيانا هذه الكريمات لا تؤثر نهائيا في التشققات وخاصة عندما تكون كثيرة وملحوظة اما لو كانت توجد تشققات خفيفة يمكننا أن نستخدم كريمات الترطيب فلكي نعالج هذه المشكلة بشكل نهائي، من الأفضل أن نستخدم الوصفات الطبيعية لأنها هي الوحيدة التي يكون لها القدرة في إزالة كل التشققات وتعمل أيضا علي التخلص من جفاف الرجل فتصح ناعمة ولها ملمس كالحرير.

مكونات خلطة السكر والليمون لتقشير تشققات الرجلين

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة السكر والليمون لتقشير تشققات الرجلين