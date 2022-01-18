نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لإزالة تشققات الرجلين والجلد الميت نهائياً ترطيب ونعومة فائقة من أول مرة في المقال التالي
من أصعب الأشياء التي تواجه أغلبية السيدات هي تشققات الرجلين حيث أنها تعد مشكلة كبيرة أحيانا يثعب علاجها والتخلص منها وقد تظهر هذه التشققات غالبا في فصل الشتاء بمعنى أن عندما يكون الجو بارد وتتعرض الرجلين إلى الماء ويزداد تشقق الرجل، عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر أو الذين يعانون من زيادة نسبة الأملاح ولكي نتجنب وجود التشققات لابد من إستخدام كريمات الترطيب وخاصة في الشتاء، وأحيانا هذه الكريمات لا تؤثر نهائيا في التشققات وخاصة عندما تكون كثيرة وملحوظة اما لو كانت توجد تشققات خفيفة يمكننا أن نستخدم كريمات الترطيب فلكي نعالج هذه المشكلة بشكل نهائي، من الأفضل أن نستخدم الوصفات الطبيعية لأنها هي الوحيدة التي يكون لها القدرة في إزالة كل التشققات وتعمل أيضا علي التخلص من جفاف الرجل فتصح ناعمة ولها ملمس كالحرير.
مكونات خلطة السكر والليمون لتقشير تشققات الرجلين
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
طريقة عمل خلطة السكر والليمون لتقشير تشققات الرجلين
- نقوم بتجعيز وعاء مناسب ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز وملعقتان كبيرتان من الفازلين ونضع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس وقومي بغسل الرجلين بإستخدام الماء الدافئ ويتم تجفيفها من الماء.
- ثم نقوم بوضع هذه الخلطة على الرجلين ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وعند إزالة هذه الخلطة قومي بالتدليك عليها لمدة خمس دقائق.
- وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء الفاتر وقومي بتجفيف الرجلين من الماء ومن الممكن أن نضع كريم مرطب او ندهن الرجلين بكمية قليلة من الفازلين، ولابد من تغطية الرجل ومن الأفضل أن يتم تكرار خلطة الليمون والسكر ثلاث مرات في الاسبوع لكي نتخلص من التشققات نهائيا.
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