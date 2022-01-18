أحلي كيك الشيكولاتة والغرقانه بصوص الشيكولاتة والكريمة بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات

كيك الشيكولاته الغارقة في صوص الشيكولاتة والكريمة من أحلي وأطعم أنواع الكيك، والمنتشرة علي مستوي الوطن العربي وعلي المستوي العالمي أيضا، كما يفضل ومحبب لدي غالبية الأفراد كيك الشيكولاتة عن غيره خاصتا في فصل الشتاء وخاصتا للأطفال، حيث يحتوي كيك الشيكولاتة علي سعرات حرارية عالية بالإضافة إلي القيمة الغذائية العالية المتمثلة في المكونات التي تدخل في عمل الكيك، والتي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة جدا لتنشيط الجسم والذاكرة، وكما يجب الحفاظ علي صحتهم بضمان عمل كيك الشيكولاتة في المنزل بصورة صحية أفضل من الكيك الجاهز، ولذلك يبحث العديد من الأفراد عن أفضل طريقة صحية ومفيدة وسهلة، والتي نقدمها في طريقتنا المميزة لعمل ألذ وأطعم كيك بصوص الشيكولاته والكريمة.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والصوص والكريمة

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة بطريقة على أصولها، ودائما ما ننصح بعمل الكيك في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وذلك لتقديم أفضل كيك صحي لأفراد الأسرة وخاصتا الأطفال والذي يحبون تناوله في كل الأوقات، وتتميز طريقتنا المميزة باحتوائها على العناصر الغذائية المفيدة جدا للصحة العامة.

المكونات

ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

كوبان دقيق.

اثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير

أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة 3 دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام.

ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمده لا تقل عن 35 دقيقه.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم ألكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته.

مكونات صوص الشيكولاته

أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت.

طريقة عمل صوص الشيكولاته

نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط.

مكونات الكريمة

أثنين باكو كريم شانتيه.

كوب ماء مثلج.

نص معلقه كاكاو.

طريقه عمل الكريمة