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عمر شويل - جدة سر كحك العيد الناعم الدايب ب٣ مكونات فقط - ثقفني
كحك العيد هو من أكثر الحلويات التي نعشقها جميعاً ونشعر بالسعادة عند تناولها، وفى الآونة الأخيرة نجد أن بعض السيدات تقوم بشراء الكحك من المحلات، ولكن ننصحك بتجربة إعداد الكحك في المنزل حيث سيشعر كل من في المنزل بالبهجة وفرحة العيد لذلك من خلال السطور القادمة سنقدم لكى أسهل طريقة لإعداد كحك العيد الناعم في المنزل.
طريقة عمل كحك العيد
المكونات
مقادير الكحك
- كيلو دقيق أبيض فاخر
- نصف كوب نشا ذرة
- 2 كوب ونصف سمنة بلدي
- 3 ملعقة كبيرة لبن بودر
- 2 ملعقة كبيرة سمسم محمص
- 2 ملعقة كبيرة سكر
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- ملعقة كبيرة بكينج بودر
- ملعقة صغيرة ريحة الكحك
- كوب ماء دافئ
- 3 ملاعق من السكر البودر
- رشة ملح
مقادير الحشو( اختيارية)
- عين جمل
- سمسم
- 2 ملعقة سمنة
- ملبن
طريقة إعداد كحك العيد الناعم
- في البداية قومي باختبار تفاعل الخميرة من خلال وضع ملعقة كبيرة من الخميرة بكوب ونصف ملعقة من السكر بكوب من الماء الدافئ، واتركيهم لمدة عشر دقائق، حتى يتزيد حجم الخميرة.
- ثم قومي بوضع 2 كوب ونصف من السمن البلدي الموجود بدرجة حرارة الثلاجة، بداخل العجان الكهربائي، أو قومي باستخدام المضرب في خلط السمن جيداً حتى يصبح قوامها كريمي ولونها أبيض قليلاً.
- في وعاء عميق قومي بوضع 3 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر، ثم قومي بإضافة نصف كوب من نشا الذرة، و3 ملاعق كبيرة من اللبن المجفف، و2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص، وملعقتين من السكر.
- ثم ضيفي إلى المكونات السابقة ملعقة كبيرة من البكينج بودر وملعقة صغيرة من ريحة الكحك ورشة صغيرة من الملح، بعد وضع كل المكونات في الوعاء، قومي بخلطهم معاً جيداً.
- ثم قومي بإضافة المكونات السابقة إلى السمن، واعجنى جميع المكونات معاً، بعد إضافة كوب الخميرة الذى تم إعداده في البداية.
- بعد بث الدقيق، قومي بإخراجه من العجان، ووضعه بداخل طبق، ثم قومي بتغطية العجين بكيس من البلاستيك واتركيه لمدة ربع ساعة في درجة حرارة الغرفة.
- بعد ذلك يمكن البدء في تشكيل الكحك ووضعه بداخل الصينية أو يمكن صنع حشوة من الملبن والمكسرات على حسب الرغبة ووضعها بداخله.
- قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 م، وضعي بها صينية الكحك واتركيها حتى يصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك قومي بإخراج الكحك من الفرن وضعي عليه السكر البودر للتزيين.
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