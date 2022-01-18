سر كحك العيد الناعم الدايب ب٣ مكونات فقط

كحك العيد هو من أكثر الحلويات التي نعشقها جميعاً ونشعر بالسعادة عند تناولها، وفى الآونة الأخيرة نجد أن بعض السيدات تقوم بشراء الكحك من المحلات، ولكن ننصحك بتجربة إعداد الكحك في المنزل حيث سيشعر كل من في المنزل بالبهجة وفرحة العيد لذلك من خلال السطور القادمة سنقدم لكى أسهل طريقة لإعداد كحك العيد الناعم في المنزل.

طريقة عمل كحك العيد

المكونات

مقادير الكحك

كيلو دقيق أبيض فاخر

نصف كوب نشا ذرة

2 كوب ونصف سمنة بلدي

3 ملعقة كبيرة لبن بودر

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة بكينج بودر

ملعقة صغيرة ريحة الكحك

كوب ماء دافئ

3 ملاعق من السكر البودر

رشة ملح

مقادير الحشو( اختيارية)

عين جمل

سمسم

2 ملعقة سمنة

ملبن

طريقة إعداد كحك العيد الناعم