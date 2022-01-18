برجر صوص بطريقة المطاعم الكبرى وباسهل مكونات مايونيز بدون بيض ????صراحة إدماااااان

البرجر تزايدت شهرة خلال الفترة الراهنة وانتشرت المطاعم الخاصة بتحضيره وأصبحت كثيرة جدًا واصبح الإتجاه من الناس إلى هذا النوع من المطاعم كثير جدًا، لذا اليوم نحضر معًا البرجر البيتي بطريقة سهله وجميلة ومضمون من بيتك لأولادك وكل أفراد الأسرة وهذا يجعلنا نتفادى العديد من الأضرار التي تحدث عند تناول البرجر من أحد المطاعم ومن الممكن زيادة الخضروات وجعل اللحمك قليل الدهن لتصبح الوجبه مفيدة أكثر.

من منا لا يحب شطائر البرجر اللذيذة؟ خاصة عندما تنغمس في صوص البرجر اللذيذ مع قطع الخضار والجبن ، ​هل تريد معرفة أسرار الطعم الذي لا يقاوم لساندويتش البرجر في المطاعم الشهيرة؟ الصلصة اللذيذة التي تضعها في الشطيرة مع البرجر هي التي تجعل فمك يأكل لسانه قبل البرجر فتابعونا من أجل معرفة الطريقة بشكل صحيح

مقاديرتحضير البرجر من بيتك.

مقدار كيلو من اللحمة المفرومة ويتم فرمها جيدًا لسهولة تسويتها.

مقدار ملعقة من البقسماط.

ثمرة من الطماطم ومثلها من البصل.

مقدار نصف ملعقة من كلًا من الفلفل الأسود، الثوم المجفف، البصل المجفف.

مقدار من البهارات المشكلة الموجودة بالمنزل، بالإضافة إلى مقدار من الملح الملائم.

عيش من النوع المخصص للبرجر.

القليل من الكابوتشي ونقوم بتقطيعه لشرائح صغيرة.

شرائح رقيقة من الجبن الموتزاريلا.

مقدار ثلث كوب من صوص المايونيز.

بيضة واحدة.

خطوة بخطوة للحصول على أطعم برجر بيتي.

في إيناء نضع اللحم المفروم ونضيف عليه البيضة والبقسماط. نضع التوابل التي تم تحضيرها من قبل على اللحم المفروم، نستمر في التقليب حتى امتزاج كل المكونات معًا. بعد عجن الخليط جيدًا نقوم بأخذ قطع من الخليط ونقوم بصنعه كور صغيرة ملائمة. نقوم بفرد الخليط على شكل دائرة ونحضر طبق نضع عليه كيس من أكياس الثلاجة. نقوم بوضع أقراص البرجر على الكيس، ومن ثم نقوم بوضعهم في الفريزر. نضع مقلاة على النار ونضع بها القليل من الزيت ومن ثم نضع البرجر فيها ونحمرها على الجانبين حتى نضجها. نحضر عيش البرجر ونضع القليل من المايونيز، ومن ثم نضع قطعة برجر وعليها شريحة من الموزاريلا. نقوم بإضافة الكابوتشي وشرائح من الطماطم ويتم تقديمها.

طريقة تحضير سندوتش برجر بشرائح الجبن

تحضير برجر اللحم:

ربع كيلو لحم مفروم.

نفرم البصل ناعما.

ملح

فلفل أسود.

بهارات اللحم.

طريقة التحضير