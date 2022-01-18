أعملي كرات البطاطس باللحمة المفرومة أو بالجبن المشكل باسهل طريقة صحية وأشهي طعم

كرات البطاطس بالمكس جبنة من ألذ وأطعم أنواع الاكلات الشهية والمفيدة جدا، والمشهورة في كل أرجاء العالم العربي وكما تتميز كرات البطاطس بحلاوة طعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وهناك العديد من الأصناف والطرق لعمل كرات البطاطس مثل كرات بطاطس بالمكس جبن، او باللحمة المفرومة، وكرات البطاطس بالفراخ وكلها طرق سهلة وبسيطة في طريقة عملها، والتي يبحث عنها الجميع والتي نقدمها لك سيدتي بأفضل وألذ طريقة لعمل كرات البطاطس بالمكس جبنة واللحمة المفرومة.

طريقة عمل كرات البطاطس بالمكس جبنة

المكونات

بطاطس مسلوقه على حسب الكمية المطلوبة.

مكس جبنه شيدر، ورومي، موتزاريلا وعلى حسب الرغبة.

كوب دقيق.

كوب بقسماط مطحون.

ملح.

فلفل اسود مطحون.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ثلاث بيضات.

نصف كوب لبن.

طريقة التحضير

نقوم بسلق البطاطس مع اضافة الملح أثناء السلق.

ثم نقوم بعجن البطاطس مع اللبن ثم نضيف إليه الفلفل الاسود ثم نضيف ايضا الملح.

بعد العجن جيدا نقوم بتقطيع البطاطس إلي كرات ونضع بداخلها مكس الجبنة الشيدر، والجبنة الرومي، والجبنة المتزاريلا ونحرص علي تقفيلها جيدا علي كرات متوسطة الحجم.

ثم نحضر كوب من الدقيق ونضيف إليه الملح والفلفل الاسود ، ثم نضيف إليه أيضا الببريكا.

ونقوم بإحضار كرات البطاطس ونقوم بغمسها جيدا في الدقيق.

وبعد أن نغمس كرات البطاطس جيداً في الدقيق نقوم بتحضير إناء ونضع بداخله البيض ونخفقه جيدا حتى يصبح متجانس القوام وسائل.

ثم نحضر كرات البطاطس بالدقيق ونضعها في اناء البيض المخفوق ثم نخرجه من اناء البيض المخفوق بعد أن يتشرب البيض نقوم بوضع الكرات في اناء البقسماط المطحون.

واذا اردنا كرات بطاطس أكثر قرمشه نقوم بوضعه مرة أخري في البيض ثم في البقسماط المطحون أي تكرار العملية مرتين أو على حسب الرغبة.

نقوم بوضع طاسة عميقة على النار وبداخلها زيت القلي ونتركه حتى يسخن جيدا، ثم نقوم بوضع كرات البطاطس ونقليها حتي يصبح لونها مائل للون الذهبي المفضل لدي الجميع.

بعد ذلك نقوم بوضع كرات البطاطس المستويه في طبق عليه ورق الزبدة أو مناديل لأمتصاص الزيت الزائد عن المألوف ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في طبق التقديم ويفضل تقديمه ساخن.

طريقة عمل كرات البطاطس بالحمة المفرومة

المكونات

لحمة مفرومة.

بصلتان.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات اللحمة.

ورق لوري.

ملعقتان سمنه او زبده.

طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة