قناع مذهل للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة وجعلها خالية من عيوب البشرة

وصفة اليوم هي تحضير القناع المذهل للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة وجعلها نضرة صافية خالية من كل عيوب البشرة، قناع لشد البشرة وتأخير علامات الشيخوخة وتصفية البشرة فهذا القناع سيجعل بشرتك مشدودة وناعمة كبشرة الطفل، ولن تصدقي النتيجة من أول أسبوع لتحضير هذا القناع نحتاج إلى الكركم، فهو يزيل تصبغات الجلد وحب الشباب لأنه غني جداً بمضادات الأكسدة والفيتامينات، كما نحتاج إلى هلام بذور الكتان فهو غني بالفوائد والاوميجا 3 ويحفز إنتاج الكولاجين ويجدد خلايا الجلد.

القناع المذهل للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً

يتكون القناع من المكونات الأتية :

ملعقة كبيرة من الكركم الطبيعي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب ماء بارد 250 مل.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك تعويضه بزيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة من هلام بذور الكتان.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

شد البشرة وجعلها نضرة صافية

نضع مقدار الكركم في قدر مناسب مع إضافة النشا ثم نخلط جيداً وبعدها نضيف الماء، ونخلط جيداً حتى يذوب النشا ثم نضع القدر على نار هادئة لمدة 4 دقائق مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام ثقيل، بعد ذلك نضع الكريم في وعاء حتى يبرد ثم نقسم الكمية إلى نصفين، وإلى النصف الأول نضف جل الصبار وزيت اللوز الحلو ثم نخلط جيداً وبعدها نحتفظ بالخليط في علبة زجاجية معقمة، نوزع الخليط على بشرة نظيفة وجافة ثم ندلك قليلاً حتى تمتصه البشرة جيداً، ثم يترك لمدة 30 دقيقة.

وبعد ذلك ننظف البشرة بماء فاتر ثم بماء بارد وبعدها رطبي بشرتك بمرطب المناسب، يمكنك إستخدام هذا القناع بشكل يومي فهو مناسب لكل أنواع البشرة، ومن النصف الثاني من الكريم نأخذ ملعقة كبيرة ونضفها إلى هلام بذور الكتان ثم نمزج جيداً مع إضافة زيت الورد، احتفظي بالخليط في علبة زجاج وطبقي الكريم على بشرة نظيفة ثم اتركيه لمدة ساعة كاملة، حتى تمتصه البشرة تماماً وبعدها اغسلي البشرة بالماء جيداً ويمكنك إستخدام هذا الخليط 3 مرات في الأسبوع و سنلاحظ نتيجة فورية في شد البشرة و علاج جميع مشاكل البشرة .