طرق التخلص نهائيا من الشعر الأبيض بدون أي مواد كيميائية و مشروبات تعالج تقدم السن

الشعر الأبيض من الأشياء التي تزعج كثير من الرجال والنساء ويظلوا يبحثون عن وسائل وطرق تخلصهم من هذا الشيب حيث لو يقتصر الأمر على كبار السن فقط بل وأصبح يعاني منه صغار السن أيضا لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال.

التخلص من الشعر الأبيض

وصفة زيت الزيتون والبن هي من الوصفات الطبيعية التي تخلصنا من الشيب في دقائق معدودة وذلك عن طريق وضع ٢ ملعقة من زيتون الزيتون مع ملعقة من البن وتقليبهم جيدا ونضع ملعقتين من عصير الليمون ونقوم بتقليبهم جيدا ونضعهم على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسل الشر جيدا بالماء والشامبو تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

وصفة الحناء وزيت الزيتون حيث تعتبر الحناء مصدر قوي لرجوع اللون الطبيعي للشعر وتتكون الوصفة من ملعقة زيت زيتون ملعقة من الحناء ملعقة بن ملعقة من حبة البركة ملعقة زيت سمسم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا على النار وتكون هادئة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يصبح لونه أسود ونرفعه من على النار ونتركه يهدأ ونقوم بتصفيته جيدا ونضعه على الشعر وندلكه جيدا من الجذور والأطراف ونقوم بغسله في اليوم التالي جيدا أو يمكن أن نتركه دون غسيل وسوف تساعد على التخلص من شيب الشعر.

مشروبات تعالج تقدم السن

لا يجب علينا الاستغراب عند سماع هذا العنوان فهناك بعض المشروبات التي تحافظ على الشباب وتعالج الشيخوخة وهي :-