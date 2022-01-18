طريقة عمل البسبوسة في المنزل والحصول على مذاق رائع

نعلن لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل والحصول على طعم رائع لها حيث تعد من أشهر الحلويات الشرقية، تتميز بطعمها الرائع ومذاقها اللذيذ الناعم، تباع في مخابز الحلويات بشكل كبير وهي من الحلويات المنتشرة في كل مكان، ويسهل تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لتحضيرها، لذا سيدتي سوف نوفر لكي أسهل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل والتي يحبها الجميع صغار وكبار دائما، ولها شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي رغم اختلاف طرق إعدادها إلا أنها دئما ما تتميز بطعم مميز.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

ولكي يتم عمل البسبوسة بكل سهولة في المنزل يجب أولا تحضير المكونات الخاصة بها وهي كالآتي:

المقادير:

كيس بسبوسة.

2 كوب من “الشربات”

3 ملاعق سمنة أو زبدة.

كوب من الزبادي البلدي.

طريقة تحضير البسبوسة



ولكي تستطيع تحضير البسبوسة يجب إتباع الخطوات التي نذكرها لكم كالآتي:

في إناء من البلاستيك ضعي كمية البسبوسة كاملة.

ثم ضعي عليه الزبدة وقلبي المكونات معًا حتى تتجانس وتصبح متماسكة.

ضعي الزبادي على البسبوسة واستمري في المزج.

احضري صينية مناسبة وادهنيها بالقليل من السمنة.

ضعي البسبوسة في الصينية وضعيها في فرن درجة حرارتها ١٨٠ درجة.

انتظري 20 دقيقة ثم أخرجيها من الفرن ولكن عند الحصول على اللون الذهبي الجميل، أو حينما تتفكك أطرافها من الصينية.

بعد اخراج الصينية من الفرن اسكبي عليها الشربات وهي ساخنة.

انتظري حتى تبرد تماما وقدميها لأسرتك بألف هنا.

طريقة تحضير الشربات

كما يجب تجهيز مكونات الشربات والتي تستخدم لتحلية البسبوسة وإعطاءها طعم مميز، حيث نحتاج إلى المقادير الآتية:

المكونات:

كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

طريقة التحضير:

ولكي يتم إعداد الشربات يجب إتباع الخطوات التي نوضحها لكم كالآتي: