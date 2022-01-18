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عمر شويل - جدة طعمها خرافي.. حلوي هشه للفطار مع الشاي من طعمتها مش هتبطلى تعمليها بأقل المكونات وفي 10 دقئق فقط - ثقفني
طعمها خرافي.. حلوي هشه للفطار مع الشاي ننشر لكم اليوم طريقة عمل حلوى هشة لشرب الشاي والقهوة، يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وبكميات كبيرة يمكنك تخزينها في المطبخ، وهي من الحلويات الخفيفة على المعدة والغنية بالعناصر الغذائية الهامة جدًا للجسم والتي نحتاجها، كما أنها من الحلويات المفضلة لدى الأطفال والتي قد تغنيهم عن شراء البسكويتات والحلويات من المحلات حيث أن هذه المنتجات ليست مضمونة تمامًا وقد تتسبب في تسمم معدة الأطفال بسبب الغش في تحضيرها.
كيفية تحضير حلوي هشه للفطار مع الشاي
مكونات الطريقة:-
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- كوب كبير من الحليب السائل والطازج.
- بيضة كبيرة واحدة.
- نصف كوب من السمنة البلدي أو الزيت أو الزبدة وآخر من سكر البودرة الناعم.
- رشة ملح.
- حليب بودرة.
- كوب كبير من السمسم.
- كيس بيكنج باودر.
خطوات التحضير:-
- قومي بإحضار وعاء بلاستيكي مناسب ثم ضعي بداخله السكر الأبيض والسمنة البلدي بالإضافة إلى الحليب البودرة.
- باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي يمكنك خلط المكونات جيدًا حتى يتجانسوا ويصبحوا خليط متماسك متجانس.
- بعد ذلك أضيفي الفانيلا ورشة الملح والبيضة إلى المكونات ثم اخلطيهم بالمضرب مرة أخرى حتى تختلط مع بعضها البعض كل المكونات.
- ثم أضيفي كل من الحليب السائل والحليب المجفف إلى الخليط ومعه ملعقة من مسحوق الخبز وقلبيهم أيضًا مع الخليط.
- رشي السمسم داخل الوعاء ثم أضيفي الدقيق الأبيض المنخول بالتدريج للحصول على خليط قوامه قوام العجينة المتماسك.
- اعجني العجينة المتكونة لديك بيديك فهذه أفضل وسائل العجن ثم أحضري ورق الخبز وقومي بتشكيل دوائر من العجينة.
- اضغطي على الدوائر حتى تصبح أقل دورانًا وتصبح مسطحة قليلًا ويمكنك تشكيلها من الأعلى بمقدمة المضرب أو بأي وسائل للتشكيل.
- قومي بوضع كرات البسكويت داخل صينية فرن المدهونة بالسمنة البلدي أو الزيت ورصيها بشكل منسق ومتناسب.
- بعد ذلك أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بإدخال الصينية في الرف الثاني داخل الفرن.
- تلاحظين أن البسكويت تحوّل لونه إلى اللون الذهبي اللامع فقومي بإخراجه من الفرن ثم ابدئي اتركيها على جنب حتى تبرد وابدئي في تقديمها.
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