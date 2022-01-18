طعمها خرافي.. حلوي هشه للفطار مع الشاي من طعمتها مش هتبطلى تعمليها بأقل المكونات وفي 10 دقئق فقط

طعمها خرافي.. حلوي هشه للفطار مع الشاي ننشر لكم اليوم طريقة عمل حلوى هشة لشرب الشاي والقهوة، يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وبكميات كبيرة يمكنك تخزينها في المطبخ، وهي من الحلويات الخفيفة على المعدة والغنية بالعناصر الغذائية الهامة جدًا للجسم والتي نحتاجها، كما أنها من الحلويات المفضلة لدى الأطفال والتي قد تغنيهم عن شراء البسكويتات والحلويات من المحلات حيث أن هذه المنتجات ليست مضمونة تمامًا وقد تتسبب في تسمم معدة الأطفال بسبب الغش في تحضيرها.

كيفية تحضير حلوي هشه للفطار مع الشاي

مكونات الطريقة:-

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الحليب السائل والطازج.

بيضة كبيرة واحدة.

نصف كوب من السمنة البلدي أو الزيت أو الزبدة وآخر من سكر البودرة الناعم.

رشة ملح.

حليب بودرة.

كوب كبير من السمسم.

كيس بيكنج باودر.

خطوات التحضير:-