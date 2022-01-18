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عمر شويل - جدة طريقة عمل الهريسة الاسكندرانى بالمنزل بطريقة الشيفات سهلة ولذيذة واطعم من المحلات - ثقفني
نقدم لكم اليوم طريقة عمل الهريسة في المنزل، فالهريسة أحد ألذ الحلويات الشرقية الشهيرة في جمهورية مصر العربية، فالحلويات ضرورية على أي مائدة طعام وخاصة عند العزومات والمناسبات وتتفنن الأمهات وربات المنازل في عمل ألذ الحلويات في شهر رمضان المبارك، فرمضان شهر العزومات والضيافة والكرم، وكانت مدينة الإسكندرية هي منشأ وأصل الهريسة والتي انتشرت بعد ذلك إلى جميع بقاع الجمهورية ويتم عملها في المحلات وبيعها ولكن عملها في المنزل ألذ وأكثر ضمانًا.
طريقة عمل الهريسة في المنزل
مكونات الطريقة:-
- كمية وفيرة من السميد الناعم.
- لوز مطحون ومبشور.
- سكر أبيض.
- زبدة بلدي مذابة.
- مقدار وفير من الماء الفاتر.
- لوز للزينة أو سوداني.
- قطر الهريسة.
خطوات التحضير:-
بالاعتماد على المكونات السابقة يمكنكم تحضير الهريسة في المنزل من خلال الخطوات التالية:-
- قومي بوضع الماء والسميد الناعم والسكر الأبيض في وعاء بلاستيكي مناسب وقومي بخلط المكونات معًا.
- بعد ذلك أضيفي الزبدة المذابة إلى الخليط الذي قمتي بتحضيره في الخطوات السابقة ثم قلبي الخليط واعجنيه بيديك حتى يتجانس.
- اتركي العجينة في أرضية الغرفة الدافئة حتى ترتاح وتختمر لمدة ساعة كاملة ويجب تغطيتها حتى لا يقع عليها أي شوائب.
- أضيفي الماء بالتدريج مرة أخرى إلى الخليط حتى يصبح أكثر تماسكًا والعجينة تصبح لينة ومتماسكة وابدئي في صبه.
- أحضري صينية فرن خاصة بعمل البسبوسة والهريسة وادهنيها بالزيت والسمنة منعًا للالتصاق وقومي بصب الخليط في الصينية حتى يصبح السطح مستوي ومتناسف.
- باستخدام السكينة قومي بالضغط على العجينة وشكليها على هيئة مربعات صغيرة بدون أن تصلي إلى نهاية العجينة ثم قومي بوضع حبة من اللوز على كل مربع.
- أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية أو مئي درجة ثم قومي بوضع الصينية داخل الفرن أغلقي باب الفرن عليها.
- اتركي الصينية داخل الفرن لمدة حوالي نصف ساعة أو نصف ساعة وخمس دقائق حتى يصبح لون سطح الهريسة ذهبي لامع.
- بعد ذلك أخرجي الصينية من الفرن وقومي برشها بقطر الشربات واتركيها حتى تبرد قليلًا ثم ابدئي في تقطيعها وتقديمها للضيوف أو للأطفال.
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