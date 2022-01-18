طريقة عمل الهريسة الاسكندرانى بالمنزل بطريقة الشيفات سهلة ولذيذة واطعم من المحلات

نقدم لكم اليوم طريقة عمل الهريسة في المنزل، فالهريسة أحد ألذ الحلويات الشرقية الشهيرة في جمهورية مصر العربية، فالحلويات ضرورية على أي مائدة طعام وخاصة عند العزومات والمناسبات وتتفنن الأمهات وربات المنازل في عمل ألذ الحلويات في شهر رمضان المبارك، فرمضان شهر العزومات والضيافة والكرم، وكانت مدينة الإسكندرية هي منشأ وأصل الهريسة والتي انتشرت بعد ذلك إلى جميع بقاع الجمهورية ويتم عملها في المحلات وبيعها ولكن عملها في المنزل ألذ وأكثر ضمانًا.

طريقة عمل الهريسة في المنزل

مكونات الطريقة:-

كمية وفيرة من السميد الناعم.

لوز مطحون ومبشور.

سكر أبيض.

زبدة بلدي مذابة.

مقدار وفير من الماء الفاتر.

لوز للزينة أو سوداني.

قطر الهريسة.

خطوات التحضير:-

بالاعتماد على المكونات السابقة يمكنكم تحضير الهريسة في المنزل من خلال الخطوات التالية:-