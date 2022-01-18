المكون الجبار.. ضعيه على بطنك الكبير والمترهله قبل النوم بطن مسطح في 4 أيام نتيجة فعالة كاسحر

المكون الجبار.. ضعيه على بطنك الكبير والمترهله قبل النوم يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الهائلة لصحة الجسم، سواء كانت صحية أو تجميلية، ويستخرج هذا الزيت من نبات الزيتون، ويدخل زيت الزيتون في معظم الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، واليوم نستخدمها في وصفة أخرى ولكن لشد ترهلات البطن، والقضاء على البطن الكبيرة المترهلة، والحصول على بطن مشدودة ومسطحة فتابعونا.

وصفة زيت الزيتون والزنجبيل للحصول على بطن مسطحة ومشدودة

من أهم الوصفات التي تساعد أي شخص في الحصول على بطن مسطحة، والقضاء على البطن المترهلة، وصفة زيت الزيتون مع نبات الزنجبيل.

المكونات:

1 كوب من زيت الزيتون.

3 حبات من الزنجبيل الأخضر.

طريقة التحضير:

قم بتقشير كمية الزنجبيل الأخضر، واغسله ونشفها جيدا.

يبشر الزنجبيل بواسطة مبشرة.

يتم تسخين زيت الزيتون حتى تمام الغليان.

يضاف إليه الزنجبيل المبشور، ويترك على النار مدة لا تقل عن نصف ساعة.

يرفع الخليط عن النار، ويترك جانبا ليبرد، سوف تلاحظين تغير لون الخليط إلى اللون الأصفر.

قومي بتصفية المزيج بواسطة مصفاة.

يوضع داخل عبوة زجاجية لاستخدامه مرات عديدة.

إذا أردت أن يظل معكِ طويلاً، قومي بمضاعفة الكمية واستخدمي كوبين من زيت الزيتون، وخمس حبات من الزنجبيل الطازج.

طريقة استخدام خليط زيت الزيتون والزنجبيل

يستخدم الخليط على منطقة البطن والارداف بصفة دورية.

تدليك تلك المنطقة بخليط الزيت عن طريق حركات دائرية.

يستمر في التدليك حتى نتأكد أن الجلد قد امتص كمية الخليط الموجودة.

يفضل استخدام هذه الوصفة بعد لعب الرياضة والتأكد من أن مسام الجلد مفتوحة بعد التعرق، للحصول على نتائج أسرع ومضمونة.

فوائد خلطة زيت الزيتون والزنجبيل على الجلد