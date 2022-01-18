نصايح مكياج هتساعدك على منع الزيوت الزيادة في منطقة التي زون بشكل فعال

لو انتي صاحبة بشرة دهنية او مختلطة ، يبقى اكيد بتتعرضي لمشكلة الزيوت الزيادة على الوش وخصوصا منطقة التي زون ، واللي مش بيكون تأثيرها بس انها بتلمع الوش وبتسيح المكياج ، ولكن كمان بتعرض البشرة لخطر انسداد المسام وظهور حب الشباب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك نصايح مكياج لمنع الزيوت الزيادة ، وهتساعد ان مكياجك يدوم لفترة اطول.

نصايح مكياج لمنع الزيوت الزيادة:

1- استخدمي برايمر:

البرايمر يعتبر اهم منتج لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة ، لانه بيطفي لمعان البشرة وبيساعد على تثبيت المكياج على مدار اليوم ، عشان كده بننصحك قبل وضع كريم الاساس ، حطي كمية صغيرة من البرايمر على منطقة التي زون والمناطق اللي بتلاحظي انها بتبقى دهنية اكتر.

2- اختاري الصيغة الصحيحة لكريم الاساس:

اختيار كريم الاساس الصح مهم جدا ، لو بشرتك مختلطة ، اختاري كريم اساس مرطب عشان تمنعي الجفاف في باقي اجزاء الوش لان البشرة المختلطة بيكون منطقة التي زون بس هي اللي دهنية وباقي الوش جاف ، اما لو بشرتك دهنية اختاري تركيبة كريم اساس مات عشان تمنعي الدهون الزيادة على الوش.

للتطبيق حطي كريم الاساس على الوش كله وادمجيه لبره باستخدام فرشة كريم اساس او بيوتي بلندر رطبة عشان تحصلي على تغطية متساوية.

3- اخفي العيوب + واعملي اضاءة للوش:

لما الموضوع يتعلق بالتعامل مع البشرة الدهنية او المختلطة ، افتكري دايما ان القليل هو الاكتر ، لان وضع طبقات زيادة من المنتجات هيخلي مكياجك يبقى متكتل ، المفروض تعملي ايه؟ بكل بساطة استخدمي الكونسيلر لمهمتين مع بعض استخدميه لاخفاء العيوب وهايلايت في نفس الوقت ، ازاي تعملي ده؟ ببساطة باستخدام كونسيلر افتح من لون بشرتك ، الدرجة الفاتحة مش بس هتخفي الشوائب ، ولكن كمان هتدي اضاءة للوش من غير اللمعان الزيادة اللي بيعمله الهايلايتر.

4- ضيفي اللمسة النهائية:

بمجرد ما تحطي كريم الاساس والكونسيلر ، هيبقى جيه وقت تثبيت مكياجك كله ، استخدمي بودرة التثبيت حطيها على منطقة التي زون باستخدام فرشة ناعمة ، ده هيساعد على منع لمعان البشرة طول اليوم.

ازاي تخفي الهالات السودا وعيوب البشرة بالكونسيلر زي المحترفين