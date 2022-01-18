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عمر شويل - جدة مكون سحري خطير.. تنظيف الكرشه فى اسرع وقت هتتقشر بكل سهوله وبدون تعب ولا مجهود هتبقى بيضة زى الفل - ثقفني
تنظيف الكرشة في دقائق بدون تعب، تعتبر الكرشة من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فهناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون تناولها بسبب طعمها المميز، ولكن المشكلة هي أن العديد من ربات البيوت لا يستطيعون تنظيف الكرشة بطريقة صحيحة ويستهلكون وقتاً كبيراً من أجل تنظيف الكرشة بطريقة جيدة، واليوم من خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية تنظيف الكرشة بطريقة مثالية وخلال وقتٍ قصير.
تنظيف الكرشه فى اسرع وقت بالإسبرين
يمكن عن طريق اتباع هذه الخطوات تنظيف الكرشة بسهولة وهي:
- في إناء نضع كمية من الماء الفاتر ثم يتم إضافة الكرشة فيها لمدة ربع ساعة.
- في وعاء آخر يتم وضع لترين من الماء الساخن ثم يتم إضافة قرصين من الإسبرِين ونقلبهم جيداً.
- يتم إخراج الكرشة من الماء الفاتر ووضعها في الماء الساخن لعدة دقائق.
- قومي بإخراج الكرشة قطعة قطعة وقومي بتنظيفها باستخدام الملعقة أو السكين لإزالة الطبقة الخضراء الموجودة بها.
- نقوم بتكرار نفس الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية كاملة ً.
- يتم تكرار نفس العملية حتى تصبح الكرشة بيضاء ونظيفة تماماً.
- بعد ذلك يتم غسل الكرشة تحت المياه الجارية.
- يتم وضع الكرشة في إناء ونضيف إليه عصير ليمون وكأس صغير من الخل ويتم تركها لعدة دقائق وبعدها تكون جاهزة للطهي.
تنظيف الكرشة بملح الليمون
يمكن استخدام ملح الليمون في تنظيف الكرشة بطريقة سهلة ويتم استخدام هذه الطريقة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- قومي بغسل الكرشة بشكل جيد لكي يتم إزالة أي مواد ملتصقة بها.
- بعد ذلك قومي بإضافة كأس من ملح الليمون على الكرشة، مع وضع كمية مناسبة من الماء المغلي حتى يغطيها جيداً.
- نقوم بترك الكرشة داخل الماء المغلي لمدة ساعة على الأقل أو حتى يكون الماء بارداً.
- قومي بغسل قطع الكرشة تحت المياه الجارية وسوف تجدين أن الطبقة الموجودة بها تخرج بكل سهولة.
- يمكن فرك الكرشة باليد من أجل تنظيفها بشكل أفضل.
- بعد ذلك قومي بوضع الكرشة داخل إناء وقومي بإضافة ملح الليمون عليه واتركيها لمدة ساعة ثم قومي بكشط الطبقة الداكنة على الكرشة بالسكين، ثم يتم غسلها مرة أخرى ووضعها في وعاء به خل وليمون وبذلك تكون جاهزة للطهي.
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