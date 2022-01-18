مكون سحري خطير.. تنظيف الكرشه فى اسرع وقت هتتقشر بكل سهوله وبدون تعب ولا مجهود هتبقى بيضة زى الفل

تنظيف الكرشة في دقائق بدون تعب، تعتبر الكرشة من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فهناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون تناولها بسبب طعمها المميز، ولكن المشكلة هي أن العديد من ربات البيوت لا يستطيعون تنظيف الكرشة بطريقة صحيحة ويستهلكون وقتاً كبيراً من أجل تنظيف الكرشة بطريقة جيدة، واليوم من خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية تنظيف الكرشة بطريقة مثالية وخلال وقتٍ قصير.

تنظيف الكرشه فى اسرع وقت بالإسبرين

يمكن عن طريق اتباع هذه الخطوات تنظيف الكرشة بسهولة وهي:

في إناء نضع كمية من الماء الفاتر ثم يتم إضافة الكرشة فيها لمدة ربع ساعة.

في وعاء آخر يتم وضع لترين من الماء الساخن ثم يتم إضافة قرصين من الإسبرِين ونقلبهم جيداً.

يتم إخراج الكرشة من الماء الفاتر ووضعها في الماء الساخن لعدة دقائق.

قومي بإخراج الكرشة قطعة قطعة وقومي بتنظيفها باستخدام الملعقة أو السكين لإزالة الطبقة الخضراء الموجودة بها.

نقوم بتكرار نفس الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية كاملة ً.

يتم تكرار نفس العملية حتى تصبح الكرشة بيضاء ونظيفة تماماً.

بعد ذلك يتم غسل الكرشة تحت المياه الجارية.

يتم وضع الكرشة في إناء ونضيف إليه عصير ليمون وكأس صغير من الخل ويتم تركها لعدة دقائق وبعدها تكون جاهزة للطهي.

تنظيف الكرشة بملح الليمون

يمكن استخدام ملح الليمون في تنظيف الكرشة بطريقة سهلة ويتم استخدام هذه الطريقة عن طريق اتباع الخطوات التالية: