طريقة عمل طحينة السمسم في المنزل بأسهل وأفضل الخطوات جربيها دلوقتى

الطحينة وخاصة طحينة السمسم تعتبر غذاء غني بالأحماض الدهنية، بما في ذلك أوميغا 3 وأوميغا 5، بالإضافة إلى كمية جيدة من العناصر الغذائية مثل البروتين والمنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم، كما يحتوي السمسم المطحون بذور السمسم وهما نوعان: الأول بذور السمسم منزوعة القشر، أما الثاني فهو مقشر للسمسم وله فوائد لا حصر لها إلى جانب علاج التهاب اللثة وآفة القروح، إلى جانب كونه غنيا بالبروتين.

والجدير بالذكر أيضا بأن معجون السمسم يعتبر وصفة طبيعية جيدة لعلاج الإمساك لأنه غني بالزيوت والملينات، كما يساعد في خفض ضغط الدم ويمكن أن ينظم مستويات الكوليسترول في الدم لأنه ينظم مستويات الكوليسترول من خلال إيجاد مواده “فيتوستيرول”، على الرغم من احتوائه على معظم الدهون إلا أنها دهون صحية ومفيدة لصحة الجسم، من خلال هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني سنقدم كل التفاصيل الخاصة بكيفية عمل الطحينة في المنزل بكل سهولة دون الحاجة لشرائها.

أسهل طريقة لعمل طحينة السمسم في المنزل بدون مكونات غالية

تعد هذه الوصفة من أبسط الوصفات التي لا تحتاج إلي الكثير من المكونات بل هذه تحتاج إلي مكونات متواجدة في جميع البيوت وهذا ما يجعلها غير مكلفة ومن أهم المكونات التي نحتاج اليها التالي:

حوالي ٢٥٠ ملل من الزيت النباتي.

نقدار كيلو إلا ربع من السمسم يفضل أن يكون الأبيض.

كمية كافية من الملح على حسب رغبة المستخدم.

عدد خمس ملاعق كبيرة من الدقيق متعدد الاستخدام.

طريقة تحضير الطحينة في المنزل بسهولة وبدون مجهود

من اسهل الطرق التي يفضل اتباعها فهي سهلة جدا فمن أبرز الخطوات الآتي:

أولا يتم إحضار طبق لخلط المكونات فيه. يتم وضع السمسم بعد طحنة جيدا في الطبق. بتم إضافة كمية الزيت تدريجا إلى الطبق مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك يجب وضع جميع المكونات الأخرى تدريجيا إلى الخليط وتقبلهم حتي يصبح الخليط متجانس مع بعضه البعض. بعدها يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة حوالى ساعتين قبل التقديم بعدها يمكن تقديمه بجانب الاطباق الرئيسية الأخرى.

أهم فوائد طحينة السمسم