بديل الفرد .. ارخص كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب الشعر الخشن في البيت بأقل تكلفة

بديل الفرد .. ارخص كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب الشعر الخشن، فكل فتاة تريد أن تحظى بشعر ناعم ومفرود خالي من التجاعيد والتقصف وطويل ولكن الطرق التي تلجأ إليها الفتيات لفرد الشعر تعد من الكوارث التي تدمر الشعر وتقضي عليه تمامًا ويستغرق علاجه بعد ذلك سنوات عديدة حتى تستطيع العودة إلى شعرها الطبيعي الأصلي فالوسائل التي تلجأ إليها الفتاة لفرد شعرها تقوم بحرق الشعر وتزيد من مشكلة تقصفه تابعي معنا الطريقه.

طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل باستخدام الخميرة

كيس واحد من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

2 ملعقة من خل التفاح كبيرة.

خطوات عمل الطريقة

قومي بخلط المكونات السابقة في وعاء واحد عميق واتركيه من فترة تتراوح بين عشر دقائق حتى ربع ساعة حتى تحصلي على خليط واحد متجانس.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ أو الساخن قبل وضع الخليط عليه حتى تتحقق الاستفادة القصوى.

وزعي الخليط على شعرك بشكل متساوي على جميع أجزاء الشعر.

ضعي غطاء رأس على شعرك بعد وضع الخليط وحتى لا يتعرض للهواء واتركيه على شعرك لمدة 60 دقيقة كاملة.

بعد مرور الساعة اشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو الخاص به وصففيه.

كرري العملية مرتين في الأسبوع ولاحظي الفرق.

مكونات عمل كيراتين طبيعي باستخدام الموز

موزة واحدة مهروسة تمامًا.

بيضتان كبيرتان.

خطوات عمل الخلطة