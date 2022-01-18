كريم الغلابة....أقوي كريم سحري لتفتيح الوجه والجسم وشد البشرة ونضارتها والتخلص من تجاعيد الوجه

تفتيح الوجه والجسم وشد البشرة ونضارتها ، يبحث الكثير من الأشخاص على طرق وحلول كثيرة تساهم في تفتيح أجسامهم وبشرتهم، حيث أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تتعرض لها البشرة وتؤدي إلى غمقان البشرة، وهناك عدد كبير من المنتجات الطبية التي يمكن استخدامها لتفتيح الجسم، ولكن تكون أسعارها عالية بالنسبة للبعض ولا يقدرون على شرائها، ولذلك سوف نوضح بعض الطرق الطبيعية لتفتيح الجسم في هذا المقال ومنها كريم الشبه والنشا.

تفتيح الوجه والجسم وشد البشرة ونضارتها

تعتبر الشبه من المنتجات المفيدة للجسم والتي تدخل في الكثير من الاستخدامات له حيث يمكن استخدامها لإزالة رائحة العرق و صنع مزيل عرق طبيعي بها أو استخدامها في تبييض الأسنان، ولكن كيف يمكن استخدام الشبه لتفتيح الجسم والوجه فيكون ذلك عن طريق اتباع الآتي:

مكونات كريم الشبه لتفتيح الوجه

ملعقة من الشبه المطحونة.

كمية قليلة من زيت الورد.

2 ملعقة من ماء الورد.

ملعقة نشا.

فازلين طبي.

طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح الوجه

في إناء نقوم بإضافة الشبه المطحونة وماء الورد والنشا و نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الفازلين وزيت الورد إلى باقي المكونات ومزجهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

قبل استخدام هذه الوصفة يجب تنظيف وتطهير الأماكن المراد تفتيحها ، ويتم تطبيق الكريم على المنطقة الغامقة.

، ويتم تطبيق الكريم على المنطقة الغامقة. يكرر استخدام الوصفة بشكل يومي في المساء قبل النوم وفي الصباح يتم غسل المنطقة بالماء الدافئ.

يمكن تطبيق الكريم على أي منطقة مثل الكوعين والركبتين وتحت الإبط أو المناطق الحساسة.

مع تكرار استعمال الكريم وخلال مدة قصيرة سوف تلاحظين الفرق.

خلطة الشبه وزيت الزيتون للتَبييض

يمكن اتباع الخطوات التالية لتبييض الجسم والوجه وهي:

مكونات وصفة الشبه لتبيض الجسم

¼ كوب زيت زيتون.

عصير ليمون.

3 ملاعق من ماء الورد.

¼ كوب نشا.

و 1/4 كوب من الشبه المطحونة.

طريقة تحضير كريم الشبه لتفتيح الوجه