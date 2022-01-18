احلى صنية بطاطس بيورية شهيه وصحية مفيدة للجسم

نرغب احياناً في تحضير وجبه شهية ذات مذاق لذيذ بمكونات منزلية غير مكلفة وفي ذات الوقت تكون صحية ومفيده تغذي الجسم ومن الأشياء التي تتوافر في المنزل ويمكن استغلالها في هذه الطرق هي البطاطس، من المعروف أن البطاطس سيدة الخضراوات وتدخل في وجبات لا حصر لها فهي الخضار الأساسي الذي لا تخلو المنازل منه، ويتم تحضيرها بداية من الصباح حتى المساء سواء بطاطس مسلوقة أو بطاطس محمرة وكذلك يمكن تتبيل البطاطس بالخضراوات والتوابل المختلفة لذلك يمكن تصنيفها من الوجبات الفاخرة والوجبات السريعة الشعبية ولكن يختلف موضوع اليوم عن العادة حيث نحضر طريقة صحية بعيداً عن تحضير البطاطس بالزيوت وما شابه وللتعرف على طريقة تحضير البطاطس البورية بالحشوة المختلفة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير البطاطس البورية

مكونات التحضير:

خمس حبات من البطاطس المتوسطة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.

رشة من بهارات البابريكا.

رشة من بودرة الثوم.

كأسين من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي نقوم بتقشير البطاطس وغسلها بحرص للتخلص من التلوث وتصبح بيضاء ثم نقوم بتحضير حله كبيرة مناسبة لحجم البطاطس ووضع فيها الماء ثم وضع البطاطس وإضافة المزيد من الملح. نتركها على الماء حتى تنضج مع الحرص على أن تكون ناضجة جيداً ثم نقوم بتصفية البطاطس بعد السلق في طبق عميق ثم الضغط عليها باستخدام الشوكة حتى تنهرس. نخلط كلاً من الحليب والزبدة معاً حتى ذوبان الزبدة ثم إضافتها على خليط البطاطس وتقليبهم ثم وضع التوابل من الثوم والبابريكا والملح. نضع البهارات على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تمام الامتزاج ونقوم بعد ذلك بتقديمها ساخنة للأفراد والتمتع بمذاق رائع.

نصائح عند تحضير البطاطس البورية: