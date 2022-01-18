احصلى على بشرة بيضاء وناعمة كالاطفال بمكونات بسيطة وموجودة فى كل منزل

نقاء البشرة ونعومتها ولونها من أكثر الأشياء التى تبحث وتهتم بها النساء حيث أن النساء دائما يحبون أن يظهروا فى شكل جميل والبشرة هى من أول الأشياء التى تظهر لذلك تبحث النساء عن طرق لتجديد الخلايا الميتة على البشرة وتفتيح لونها وتعطيها النضارة ولكن منتجات البشرة غالباً ما تكون غالية الثمن لذلك ترتفع نسبة البحث عن الانترنت عن وصفات طبيعية لتفتيح لون البشرة واعطائها النضارة المطلوبة وفى هذا المقال نقدم لكم عدة طرق مجربة وآمنة لتفتيح البشرة واعطائها النضارة إليكم الطرق.

الطريقة الأولى

مكونات الطريقة الأولى:

نصف ملعقة من الكركم “ملعقة صغيرة”.

ملعقتان من عصير الليمون “ملعقة صغيرة”.

ملعقتان من عصير الخيار “ملعقة صغيرة”.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء عميق صغير الحجم ثم نضع فيه نصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون وملعقتين من عصير الخيار ثم نقوم بخطلهم مع بعضهم البعض حتى يصبحوا مزيج ثم نقوم بوضعهم على الأماكن المراد تفتيحها. نجعل المزيج على البشرة خمسة عشر دقيقة أو عشرين دقيقة ثم نقوم بغسلة بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه الخلطة من ثلاث إلى أربع مرات فى الاسبوع الواحد حسب الرغبة. وبعد كل مرة نقوم بغسل البشرة جيدا بغسول مناسب حتى نتخلص من الكركم حيث أنه يصبغ البشرة قليلاً باللون الاصفر .

مكونات الطريقة الثانية:

ثلاث عيدان من الزعفران.

ملعقة واحدة من الحليب “ملعقة كبيرة”.

قطعة صغيرة من القطن.

طريقة التحضير:

نقوم بنقع عيدان الزعفران فى اللبن مدة تصل إلى ثلاث ساعات . نقوم بغسل الوجه بغسول مناسب ثم نقوم بتجفيفه جيداً ثم نقوم بتصفية الحليب جيداً واستخدام قطعة صغيرة من القطن وتغميسها فى اللبن ووضعها على الوجه والرقبة. نترك هذا الخليط على الوجه والرقبة لمدة تصل إلى نصف ساعه أو عشرون دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ونضع على الوجه كريم مرطب حتى نحصل على النتائج المرغوب بها. يمكننا تكرار هذه الوصفة يومياً.

اكلات تساعد على تفتيح البشرة: