نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة بالبرتقال في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، هناك أنواع عديدة من الكيكات اللذيذة والمختلفة، مثل كعكة البرتقال التي لها نكهة خاصة، والتي سنشرح كيفية صنعها ويضفي البرتقال نكهة خاصة على الكيكة ويوفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى التي يحتاجها الجسم.

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

يمكن عمل الكيكة بالبرتقال من خلال مكونات بسيطة.

المكونات:

2 كوب دقيق أبيض منخول

عصير برتقال في كوب.

كوب سكر حبيبي.

4 بيضات.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ما يقرب من نصف كوب زيت ذرة أو ثلاث ملاعق زبدة.

1 ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

الآن، تعرفي على طريقة تحضير كعكة البرتقال اللذيذة باتباع الخطوات التالية:

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة. الزبدة والدقيق في قالب الكعكة ويوضع جانبا.

يُمزج البيض والسكر في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعمًا، ثم يُضاف الزيت أو الزبدة في تيار بطيء وثابت.

استمر في الخفق في 1 كوب من عصير البرتقال وملعقة صغيرة من قشر البرتقال.

أضيفي إلى الدقيق البيكنج بودر والفانيليا وقليل من الملح.

نضيف الدقيق تدريجياً إلى مزيج البيض والسكر مع الخفق باستمرار حتى تصبح العجينة ناعمة.

ضعي المزيج في الصينية واخبزيه لمدة 20 دقيقة على 140 درجة أو حتى يرتفع وينضج ويتغير لونه.

تُرفع الركيكة من الفرن وتبرد تماماً قبل التقديم.

وصفة كعكة البرتقال الإسفنجية

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحضير كعكة إسفنجية برتقالية باستخدام الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

والتي تشمل ما يلي:

2 كوب دقيق أبيض منخول.

ثلاث بيضات.

3 ملاعق صغيرة من صودا الخبز.

رشة ملح.

300 جم السكر.

1/4 كوب زيت.

عصير برتقال نصف كوب.

2 ملعقة كبيرة بشر ليمون.

طريقة التحضير: