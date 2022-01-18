هتعمليها وانتى مغمضة.. كفتة الحاتى المشوية الرائعة تنافس المطاعم بقوة بدون ماتفك ولاتكش

هتعمليها وانتى مغمضة.. كفتة الحاتى المشوية الرائعة ، تعتبر الكفتة المشوية من أشهى وألذ الأكلات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، ويمكن أن يتم تحضيرها في المناسبات والعزائم، ولكن تبحث ربات المنازل دائماً عن طريقة تحضير الكفتة المشوية على طريقة الحاتي المعروفة بمذاقها الرائع والمتميز، فيمكنك سيدتي من الآن تحضيرها بنفسك بعد أن تتابعين هذا الموضوع الشيق الذي سيجعلك تتعرفين على طريقة جديدة لعمل الكفتة المشوية في البيت.

هتعمليها وانتى مغمضة.. كفتة الحاتى المشوية الرائعة

لكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن الاعتماد عليها لتحضير الكفتة المشوية كما يلي:

المقادير:

1 كيلو لحم مفروم.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

حزمة بقدونس مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم مصفاه من الماء.

2 ملعقة كبيرة بقسماط.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم خلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم يتم تغطيه الخليط وتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

اخرجيها بعد مرور الوقت وابدئي في تشكيل أصابع الكفتة على الأسياخ الخشبية.

يتم وضع أصابع الكفتة على أداة الشوية ليتم نضجها ومن ثم تقدم وبالهنا والشفاء.

طريقة عمل الكفتة المشوية في المقلاة

إليك سيدتي طريقة عمل الكفتة المشوية في المقلاة كالآتي:

المقادير:

1 كيلو لحم مفروم.

2/1 حزمة بقدونس مفروم.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

4/1 ملعقة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة كبيرو مفرومة وخالية من الماء.

طريقة التحضير: