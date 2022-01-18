اسهل طريقة لتحضير كيكة الكريم كراميل بكل اسرارها ومكوناتها و قوامها المظبوطة

هناك العديد من أنواع الكيكة التي يتم تحضيرها ولكن تظل كيكة الكريم كراميل من ألذ وأطعم وصفات الكيك التي يمكن أن تحضيرها بشكل يومي أو في المناسبات، فهذه الكيكة لعشاق الكريم كراميل، تعد من أكثر الحلويات المغذية واللذيذة لأنها تتكون من عدة طبقات كل طبقة تحتوي على مكونات مغذية جدًا وأهم هذه المكونات هو الحليب والبيض لذلك هي مغذية جدًا، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات ستحصلين على أحلى واطعم كيك.

مكونات كيكة الكريم كراميل

تتكون كيكة الكريم كراميل من 3 طبقات كل واحدة لها مكونات خاصة، وسنبدأ بتقديم مكونات طبقة الكراميل وهي:

نصف كوب من السكر.

مكونات الطبقة الثانية

2 كوب من الحليب السائل.

3 حبات من البيض.

باكيت فانيليا.

3 معالق من الحليب البودرة.

ملعقة من بشر ليمون.

كوب من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الخل.

مقادير الطبقة التالتة

2 حبة من البيض.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

3/4 كوب من الحليب.

كوب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل

سنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل وهي: