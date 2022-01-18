نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لتحضير كيكة الكريم كراميل بكل اسرارها ومكوناتها و قوامها المظبوطة في المقال التالي
هناك العديد من أنواع الكيكة التي يتم تحضيرها ولكن تظل كيكة الكريم كراميل من ألذ وأطعم وصفات الكيك التي يمكن أن تحضيرها بشكل يومي أو في المناسبات، فهذه الكيكة لعشاق الكريم كراميل، تعد من أكثر الحلويات المغذية واللذيذة لأنها تتكون من عدة طبقات كل طبقة تحتوي على مكونات مغذية جدًا وأهم هذه المكونات هو الحليب والبيض لذلك هي مغذية جدًا، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات ستحصلين على أحلى واطعم كيك.
مكونات كيكة الكريم كراميل
تتكون كيكة الكريم كراميل من 3 طبقات كل واحدة لها مكونات خاصة، وسنبدأ بتقديم مكونات طبقة الكراميل وهي:
- نصف كوب من السكر.
مكونات الطبقة الثانية
- 2 كوب من الحليب السائل.
- 3 حبات من البيض.
- باكيت فانيليا.
- 3 معالق من الحليب البودرة.
- ملعقة من بشر ليمون.
- كوب من السكر الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الخل.
مقادير الطبقة التالتة
- 2 حبة من البيض.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- 3/4 كوب من الحليب.
- كوب من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقتين من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الخل.
طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل
سنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل وهي:
- نأتي أولاً بقالب الكيك ونوزع بداخله الزيت أو الزبدة.
- بعد ذلك نضع طاسة على النار ونضيف بداخلها نصف كوب من السكر ونتركه على نار متوسطة حتى يتكرمل السكر ويصبح لونه ذهبي.
- نضع السكر الكراميل في قالب الكيك.
- نبدأ الآن بتحضير الطبقة الثانية نضع في الخلاط 2 كوب من الحليب السائل و 3 حبات من البيض والفانيليا ونقوم بضربهم جيداً.
- نضيف عليهم السكر و الحليب البودر وبشر الليمون والخل نضرب هذه المكونات جيداً.
- ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الكراميل.
بعد ذلك نبدأ بتحضير طبقة الكيك نقوم بوضع البيض في بولة ونضيف عليها الفانيليا ونقوم بضربهم جيدًا ثم نضيف الخل ونستمر في خلط البيض حتى يصبح لون البيض فاتح.
- نضيف الحليب و السكر و الزيت مع الاستمرار في الضرب.
- نخلط المكونات الجافة مع بعضها الدقيق و الكاكاو البكينج بودر.
- ثم نقوم بإضافتها على خليط البيض مع الضرب الجيد حتى يصبح قوام الكيك ناعم ولا يوجد به تكتلات.
- بعد ذلك نقوم بوضع طبقة الكيك على خليط الكراميل في القالب.
- نقوم بوضع قالب كيكة الكريم كراميل في صينية كبيرة نملأ منتصفها بماء مغلي.
- نضعها في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ تماما في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
- بعد ذلك نقوم بقلبها وتقطيعها وتقديمها للطعام بالصحة والهنا.
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