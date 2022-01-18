إعملي دستة جاتوه بكوب دقيق وفخطوة واحدة

الجاتوة بالشوكولاتة يعد من شعائر ومظاهر المناسبات السعيدة والأعياد والإحتفالات العائلية، ويتم شراءه بأسعار باهظة الثمن بجانب إنه لا يكون مضمون من حيث جودتة وضمان نظافتة فيجب تعلم طريقة لعمله في البيت لضمان جودتة ونظافة مكوناته لكي يتناوله أفراد الأسرة بكل طمئنينة، واليوم ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل جاتوه الشوكولاتة في المنزل بكل تكاتة وأسرار نجاحه.

مقادير عمل الجاتوه بالشوكولاتة:

كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

8 بيضات.

4 ملعقة كبيرة زيت.

فانيليا.

بيكينج بودر.

ملح.

مكونات كريمة الشوكولاتة:

3 كوب سكر بودرة.

كوب ونصف كاكاو خام.

كوب زبدة.

كوب إلا ربع ماء مغلي.

كوب شيكولاتة خام مذابة.

مكونات السيرب لتسقية الكيك:

كوب ماء.

كوب سكر.

طريقة تحضير الجاتوة:

في وعاء كبير نضع البيض والفانيليا والسكر والملح ونخلط المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوامه كريمي ذات لون فاتح. ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً مع إستمرار الخفق حتى تمتزج باقي المكونات معاً. نقوم بخلط الدقيق والبيكينج بودر والكاكاو وننخلهم جيداً ثم نضيفه على المكونات السائلة ونخفق مرة أخري بأقل سرعة حتى نحصل على قوام خليط متجانس. نحضر صينية وندهنها بالزيت ودقيق ونسكب خليط الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها. وفور خروج الكيكة من الفرن نتركها تبرد تماماً ثم نقوم بتقسيمها نصفين بالتساوي. ونبدء في تجهيز كريمة الشوكولاتة في وعاء نضع كل مكونات كريمة الشوكولاتة ونخفقها بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على صوص شيكولاتة بقوام كريمي متجانس. نقوم بتجهيز السيرب لنسقي به الكيك نضع السكر والماء ونرفعهم على النار لمدة 10 دقائق. نقوم بتسقية جزئين الكيكة بالسيرب ثم وضع كريمة الشوكولاتة على النصف الأول من الكيكة بطريقة متساوية ووضع النصف الأخر فوق كريمة الشوكولاتة. ونقوم نوضع صوص الشوكولاتة على وجة الجاتوة. نقوم بالتزين بوضع الشوكولاتة المبشورة وحبات الكريز أو بعض قطع الفاكهة أو مكسرات أو باي مكون أخر فالتزين حسب الرغبة فلكل منا مذاقه الخاص. نقوم نتقطيع الجاتوة بالحجم المعتاد بإستخدام بسكينة مبللة في الماء الدافيء في كل خطوة تقومين بها ومسحها بمنديل حتى لا يتغير الشكل الجمالي للجاتوة.

ملاحظات هامة لنجاح الجاتوه:

يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة ولا نستخدمها فور خروجها من الثلاجة. نستخدم دقيق خاص لعمل الكيك وينخل جيداً أكثر من مرة وأيضاً الكاكاو الخام والسكر البودرة. يمكن إستبدال السيرب بحليب علية سكر أو سفن أب أو بخليط اللبن والقهوة سريعة الذوبان. تسخين الفرن قبل دخول صينية الكيك بحوالي ربع ساعة.

طريقة جاتوه الفانيليا: