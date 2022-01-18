طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم جنان

يعد بلح الشام حلوى لها مذاق جيد ومتميز يحبه العديد والعديد من الأشخاص، فهو حلوى معروفة في جميع أنحاء الوطن العربي، وتقدم هذه الحلوى في المناسبات المتعددة، حيث يتم إعدادها بطرق متنوعة، فمن الممكن أن يتم القيام بها بدون بيض أو يمكن وضع القرفة عليها، وسوف نتحدث عن طريقة سهلة لعمل بلح الشام في البيت.

مكونات عمل بلح الشام

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كأس من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

كأس من الماء.

2 بيضة.

ربع كأس من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

زيت يستخدم للقلي.

رشة من الملح.

مقدار من الخل بما يعادل ملعقة كبيرة.

كيفية التحضير:

وضع النشا والدقيق في إناء مع تقليبهم جيداً.

إضافة الزيت والسكر والماء ورشة الملح على النشا والدقيق في وعاء، ووضعهم على النار لتغلي.

إضافة الماء على الدقيق والنشا مع الاستمرار في التقليب حتى 60 ثانية، وذلك للحصول على عجينة متماسكة.

رفع العجينة من على النار ووضعها في إناء وتركها لتبرد.

ضرب العجينة بالمضرب الكهربائي لفترة تصل إلى دقيقة لتبرد، وبعد ذلك يخرج منها البخار الزائد.

وضع أول بيضة مع الاستمرار في الضرب، للحصول على مزيج متجانس مع كافة المكونات.

وضع البيضة الثانية وخفقها مجددا، حتى يختفي البيض بشكل تدريجي من المكونات.

وضع الفانيليا والبيضة الثالثة مع ضربها جيداً، للحصول على عجينة متماسكة.

وضع العجينة في قمع، لتشكيل الكريم شانتيه مع دهن المقص بالزيت.

وضع زيت بارد بكثرة، وبعد ذلك يتم تشكيل البلح الشام باستخدام القمع وقصها بالمقص ووضعها في الزيت البارد.

وضع الزيت على النار وتركه ليزداد حجمه ويتحول لونه إلى اللون الذهبي.

تقليبه حتى ينضج من مختلف الجهات، وبعد ذلك يتم إزالته من على النار، ومن ثم تصفيته من المصفاة ووضع الشربات عليه.

تركه لتصفيته، وبعد ذلك يتم تقديمه لتناوله والاستمتاع بمذاقه المتميز.

طريقة عمل شربات بلح الشام

نحضر وعاء ونضع به كأسين من السكر، وكأس من الماء، ويخلط جيداً، ثم نضعة علي النار.

قبل الغليان نضيف نصف ليمونة

نصف ليمونة.

كأس من الماء.

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