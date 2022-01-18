نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لعلاج تقصف الشعر وزيادة نموة بخطوات بسيطة والنتيجة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يتعرض الشعر للعديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه، وذلك مثل التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة، واستخدام المستحضرات الجاهزة الكيميائية التي تؤدي إلى تدمير الشعر، واستخدام الصبغات الجاهزة، ولذلك فأفضل العلاجات التي يمكن أن تتبع في ذلك هو استخدام الوصفات الطبيعية الآمنة على الشعر، وسوف نتعرف على أهم هذه الوصفات من خلال المقال.

أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج تقصف الشعر

هناك الكثير من المواد الطبيعية التي قد يكون لها دور فعال في تغذية الشعر، وتقوية أطرافه و قد يساعد في التخلص من تقصف الشعر والقضاء على الهيشان والتقصف، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام العسل وزيت الزيتون

هذا الخليط يساعد في ترطيب الشعر وفروة الرأس، وتغذيتها بشكل كامل، مما قد يساعد على منع التقصف عند المداومة على استخدامه للشعر، وطريقة الاستخدام كالتالي:

خلط ملعقتين من زيت الزيتون،مع ملعقة كبيرة من العسل النحل الطبيعي.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس.

وزعي هذا الخليط على الشكل من الجذور وحتى الأطراف، مع التدليك لفروة الرأس.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بإستخدام الشامبو الطبيعي الخاص.

زيت جوز الهند الطبيعي

زيت جوز الهند من أهم الزيوت الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد للشعر، ومن أهمها التخلص من تقصف الشعر، ويساعد على الترطيب الدائم للشعر، وطريقة الاستخدام كالتالي:

يوضع كمية مناسب من الزيت على السكر بالكامل من بداية إنبات الشعر وحتى الأطراف.

دلكي فروة الرأس به جيدًا.

لفي الشعر بفوطة ساخنة، واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو.

يمكنك تكرار هذه الوصفة كل يومين لتحقيق أفضل استفادة من الزيت.

استخدام زيت السمك

زيت السمك أو كما يسمى بالاوميجا3 فهو يساعد على تغذية فروة الرأس، وهذا من شأنه أنه يعيد صلاحية الشعر والتخلص من التلف، وطريقة الاستخدام كالتالي: