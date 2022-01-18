بطريقة الشيفات.. كفتة البطاطس المحشية الرائعة اقتصادية ومقرمشة ومتماسكة بدون ماتفك فالزيت بطعم خرافى

بطريقة الشيفات.. كفتة البطاطس المحشية الرائعة ، البطاطس تعد من أفضل أنواع المأكولات المتميزة والتي تعد اقتصادية كما يمكن ايضا ان نقوم بتقديمها بطريقة احترافية وبسيطه جدا لذلك عزيزتي إذا كنت ترغب في تحضير هذه الوصفة تبدئي يتناول بجانبها المكرونة، أو يمكن ايضا ان تقوم باضافة، بعض المكونات البسيطة جدا التي من خلالها نقوم بعمل كفته البطاطس.

بطريقة الشيفات.. كفتة البطاطس المحشية الرائعة

يمكنك عزيزتي أن تستطيعي الحصول على كفتة البطاطس بطريقة احترافية والتي تتواجد داخل الفرن وهي كمايلي :-

المقادير:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 بطاطس مسلوقة.

ثلاث ملاعق من البقسماط المفروم

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

و بيضة مخفوقة

دقيق.

طريقة التحضير:

أولا يجب أن نقوم بوضع البصل المبشور مع اللحمة المفرومة.

ثم نضيف بعد ذلك البطاطس المهروسة.

ثم يتم إضافة الفلفل الأسود مع اضافه الملح.

تشكل الكفتة على شكل اصابع او كور صغيرة.

ثم نضيف بعد ذلك على البيض.

وبعد ذلك نقوم باضافة البقسماط.

ونبدأ بتجفيفها جيدا.

ننتظر لمدة نصف ساعة وبعد هذا نبدأ الوضع في الصينية.

و نقوم باضافتها في الفرن.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

المقادير:

بطاطس مسلوقة.

ثلاث بيضات بصلة مبشورة.

بهارات .

كوبين الموتزاريلا.

نص ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود .

ونصف ملعقة من الثوم المهروس.

طريقة التحضير:

يجب أن نقوم بإحضار البطاطس.

ويجب أن تقوم بسلقها .

ثم نضيف بعد ذلك البيض مع اضافة البهارات ثم نضيف الموتزاريلا.

مع اضافه الملح والفلفل الأسود.

نبدأ بعمل كور صغيرة من البطاطس.

ونبدأ بوضع الجبن الموتزاريلا والجبن الكيرى .

و نقوم بغلقها من جميع الجهات.

ونبدأ بوضع مقلاة على النار مليئة بالزيت .

ونضع به كرات صغيرة و نبدأ بطريقة لمدة دقائق.

وبعد ذلك نقوم برفعه على النار مباشره.

ونبدأ بتكرار هذه العملية لحين انتهاء الكمية التي تتواجد بمدينة ونبدأ بتقدمها بالهناء والشفاء.

فوائد البطاطس