هتعمليها فى ثوانى.. فطائر المقلاة التركية السريعة اقتصادية ورائعة ب 3 مكونات هشة وقطنية بدون عجن ولا تخمير

هتعمليها فى ثوانى.. فطائر المقلاة التركية السريعة ، فطائر المقلاة تعتبر من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن أن يتم تحضيرها بأفضل وأسرع طريقة، كما أن تلك الفطائر تحتوي على عناصر غذائية مهمة جداً لبناء الجسم، فكل أم تبحث عن وجبة كاملة تقدمها لأطفالها خلال أيام المذاكرة الطويلة ولكن سيدتي لا يمكن أن تجدين أفضل وأشهى من فطائر المقلاة السريعة التي لا تحتاج منك أي وقت بل عليك بتجهيز بعض المكونات البسيطة جداً.

هتعمليها فى ثوانى.. فطائر المقلاة التركية السريعة

نقدم إليكم أسهل طريقة يمكن تستخدمها الأمهات في تحضير أشهى وألذ انواع الفطائر التي لا تحتاج منك سوى المقادير التالية:

المقادير:

4 كوب دقيق.

2 بيضة.

1 كوب حليب فاتر.

1 كوب ماء فاتر.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

4 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

1 كوب جبنة مبشورة.

حبة واحدة فلفل أحمر مفروم.

حبة واحدة فلفل أخضر.

بصلة مفرومة ناعم.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار وعاء ضعي به الحليب الفاتر والماء وبعدها يضاف السكر والخميرة الفورية.

يضاف البيض وتخفق المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

قومي بنخل الدقيق أولاً ثم يتم إضافة وهو خالية من التكتلات ويضاف الملح وقلبي المكونات مع بعضها.

بعد أن يصبح لديك خليط سائل يتم تغطيته باستخدام النايلون ويترك 30 دقيقة حتى يتخمر.

بعد مرور الوقت تحضري المزيج وضيفي له البقدونس والبصل والفلفل الملون والجبنة المبشورة وقلبيهم معاً حتى يمتزجوا.

احضري مقلاة غير لاصقة ادهنيها بقليل من الزيت وتركيها قليلاً على النار حتى يصبح ساخن.

قومي بسكب القليل من عجينة الفطائر في المقلاة وانتظري حتى تجف وتأخذ اللون الذهبي.

ثم يتم قلب الفطيرة على الجانب الأخر حتى تأخذ نفس اللون.

احضري طبق وضعي به الفطائر وقدميها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الفطائر التركية في المقلاة

تعد واحدة من الطرق الذي تستخدم في عمل الفطائر في المقلاة بتلك الطريقة التي تتمثل في التالي:

المقادير:

5 كوب دقيق.

2/1 كوب سميد ناعم.

1 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

1 ملعقة كبيرة زعتر.

1 كوب حليب فاتر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

طريقة التحضير: