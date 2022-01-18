نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور الدايب والهش مثل الجاهز في البيت في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتي فور الدايب والهش مثل الجاهز في البيت - ثقفني
يعتبر البيتي فور الدايب من أشهى وأشهر الحلويات الخفيفة تماماً على المعدة ويعد أكثرها انتشاراً في جميع أجزاء العالم ويعد أيضاً من أسهل الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات المختلفة ويتم إعداده البيتي فور بالعديد من الطرق والنكهات والأشكال المختلفة ويعد من الحلويات الشهية التي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار بالإضافة إلى شكله الرائع والجذاب وطعمه اللذيذ سوف نعرض لكم الآن أجمل طريقة لعمل البيتي فور الدايب والهش في المنزل من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البيتي فور الدايب والهش
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- كوب من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- أثنين من صفار البيض.
- نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.
- كمية من المربي أو الشوكولاتة حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بخفق أثنين من صفار البيض ثم يضاف إلى البيض ملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال ثم يضاف إليهم كوب من الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح لدينا قوام كريمي ثم بعد ذلك نضع نصف كوب من السكر الأبيض الناعم ونستمر في الخفق جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية يتم خلط أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر ثم بعد ذلك يضاف إليهم الخليط السابق بالتدريج مع الاستمرار في التقليب ببطء حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة ثم بعد ذلك قومي بتغطية العجينة بورق من النايلون، ثم تترك العجينة حتى ترتاح لحوالي نصف ساعة تقريباً.
- الخطوة الثالثة قومي بتشكيل وتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم متساوية ويتم تشكيل العجينة حسب ذوق كل شخص.
- الخطوة الرابعة قومى بإحضار صينية مفروشة بداخلها ورق زبدة ثم رصي قطع البيتي فور وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية في الفرن متوسط الحرارة حتى يصبح البيتي فور لونه ذهبيا ثم يترك حتى يبرد تماماً ويتم لصق كل قطعتين من البيتي فور بالمربي وبعد ذلك بالشوكولاتة بعد لصق البيتي فور بالمربي ثم يصبح البيتي فور جاهزا للتقديم لأفراد الأسرة.
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