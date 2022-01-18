طريقة عمل البيتي فور الدايب والهش مثل الجاهز في البيت

يعتبر البيتي فور الدايب من أشهى وأشهر الحلويات الخفيفة تماماً على المعدة ويعد أكثرها انتشاراً في جميع أجزاء العالم ويعد أيضاً من أسهل الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات المختلفة ويتم إعداده البيتي فور بالعديد من الطرق والنكهات والأشكال المختلفة ويعد من الحلويات الشهية التي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار بالإضافة إلى شكله الرائع والجذاب وطعمه اللذيذ سوف نعرض لكم الآن أجمل طريقة لعمل البيتي فور الدايب والهش في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البيتي فور الدايب والهش

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم .

كوب من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة .

ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

أثنين من صفار البيض .

نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال .

كمية من المربي أو الشوكولاتة حسب الرغبة .

طريقة التحضير :